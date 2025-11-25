La produzione dell'adattamento live-action della serie manga e anime è in corso a Città del Capo, in Sudafrica. Nel cast promossi a personaggi fissi gli attori Mikaela Hoover nel ruolo di Chopper, Joe Manganiello nel ruolo di Mr. 0, Lera Aboya nel ruolo di Miss All Sunday e Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Nefartari Cobra
La terza stagione della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) One Piece ha ufficialmente iniziato la produzione a Città del Capo, in Sudafrica. La piattaforma di streaming ha rinnovato l’adattamento live-action della serie manga e anime, in vista della première della seconda stagione, in arrivo il 10 marzo 2026. Inoltre, nel cast, gli attori Mikaela Hoover nel ruolo di Chopper, Joe Manganiello nel ruolo di Mr. 0, Lera Aboya nel ruolo di Miss All Sunday e Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Nefartari Cobra hanno acquisito lo status di presenze fisse nella terza stagione. Tra i recenti annunci, anche Bon Clay e Xolo Maridueña nel ruolo di Portgas D. Ace. Gli altri interpreti includono i protagonisti Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu nel ruolo di Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Jacob Romero nel ruolo di Usopp, Taz Skylar nel ruolo di Sanji e Charithra Chandran nel ruolo di Miss Wednesday. Prossimamente, Netflix rivelerà anche gli altri nomi.
LA SECONDA STAGIONE, VERSO LA ROTTA MAGGIORE
La sinossi della seconda stagione della serie tv, intitolata One Piece: Verso la Rotta Maggiore, recita: “L’epica avventura piratesca di Netflix, One Piece, torna per la seconda stagione, scatenando avversari ancora più feroci e le missioni più pericolose di sempre. Rufy (Iñaki Godoy) e la ciurma di Cappello di Paglia salpano per la straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglia attendono a ogni angolo. Nel loro viaggio attraverso questo regno imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi, formidabili nemici”. Matt Owns e Joe Tracz sono showrunner, sceneggiatori e produttori esecutivi della seconda stagione, e Tracz e Ian Stokes ricoprono gli stessi ruoli per la terza stagione. Altri produttori esecutivi sono il creatore di One Piece Eiichirō Oda, Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios, Tetsu Fujimura, Chris Symes, Christoph Schrewe e Steven Maeda. “Nella seconda stagione, andranno verso la Rotta Maggiore a cercare il tesoro supremo, il One Piece”, aveva spiegato Godoy sulle avventure della fedele ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia. “Questa stagione è stata molto più intensa”, aveva aggiunto Mackenyu. “Nella scorsa stagione, è stato bello vedere i pirati unirsi e creare questa famiglia. E ora si affideranno l’uno all’altro”, aveva proseguito Emily Rudd. Per Jacob Romero, “One Piece è riuscita a trasmettere un messaggio molto importante, che è seguire i propri sogni”. Taz Skylar aveva precisato: “Nonostante la pressione che il mondo ti mette”. Romero aveva poi descritto la nuova stagione come “una grande avventura, piena di emozioni”. Rudd non aveva nascosto di non vedere l’ora “che i fan la vedano”. Alla fine, la serie “mostrerà di cos’è capace la ciurma di Cappello di Paglia”.
LA PRIMA STAGIONE
La prima stagione della serie tv One Piece segue le origini della ciurma di Monkey D. Luffy, un giovane pirata dal corpo elastico grazie al Frutto del Diavolo Gomu Gomu. Determinato a trovare il leggendario tesoro One Piece e diventare Re dei Pirati, Luffy parte per mare e recluta i suoi primi compagni: lo spadaccino cacciatore di taglie Zoro, la ladra e navigatrice Nami, l’abile tiratore e bugiardo cronico Usop e il cuoco dai sogni di libertà Sanji. La ciurma affronta potenti avversari come Buggy il Clown, il brutale Arlong e la Marina guidata dal giovane ufficiale Koby e dal viceammiraglio Garp. Attraverso avventure pericolose e combattimenti spettacolar, i protagonisti consolidano la loro amicizia e il loro sogno comune di esplorare proprio la Rotta Maggiore.
