One Piece 2, svelati i titoli dei nuovi episodi

In attesa dell’uscita dei nuovi episodi, Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha annunciato la realizzazione della terza stagione
ScreenRant ha rilanciato i titoli degli episodi della seconda stagione di One Piece, il live action in arrivo prossimamente su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Iñaki Godoy sarà nuovamente Rufy.
one piece, i titoli degli otto episodi
Grande attesa per la seconda stagione della produzione targata Netflix. Iñaki Godoy tornerà a interpretare Rufy, al suo fianco Mackenyu nel ruolo di Roronoa Loro, Emily Rudd nei panni di Nami, Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp e Taz Skylar in quello di Sanji. ScreenRant ha rilanciato i titoli in lingua originale degli otto episodi della seconda stagione di One Piece (FOTO):
- The Beginning of the End
- Good Whale Hunting
- Whisky Business
- Big Trouble in Little Garden
- Wax on, Wax Off
- Nami Deerest
- Reindeer Shames
- Deer and Loathing in Drum Kingdom
Approfondimento
One Piece 2, la video-anteprima con le interviste al cast
Eiichiro Oda, mangaka padre di One Piece, si è espresso sul cast: “Le mie selezioni per il casting sono state fatte in Giappone, basandomi su foto e video, ma vederli tutti di persona mi ha convinto: erano assolutamente la scelta perfetta!”. Oda ha aggiunto: “In quell'universo, la Rotta Maggiore è il mare più ostile. Ecco perché ci sono giganti e, naturalmente, tanti cacciatori di taglie. Questa deve essere una stagione piena di elementi nuovi e sorprendenti. Ecco perché è più impegnativa".
Approfondimento
One Piece, il teaser della seconda stagione
La seconda stagione della serie tv proseguirà il racconto delle avventure della ciurma di Cappello di paglia introducendo anche nuovi personaggi. Matt Owens, autore, co-sceneggiatore e produttore esecutivo, ha confermato la presenza della Dottoressa Kureha: “Quando gli sceneggiatori della seconda stagione si sono riuniti, sapevamo fin dove saremmo arrivati e che questo personaggio, la Dottoressa Kureha, avrebbe avuto un ruolo importante nella stagione".
Questa la sinossi ufficiale: "Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia salpano per la straordinaria Rotta Maggiore, un tratto di mare leggendario dove pericoli e meraviglie attendono a ogni angolo. Nel loro viaggio attraverso questo regno imprevedibile alla ricerca del più grande tesoro del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi, formidabili nemici”. Nel frattempo, Netflix ha confermato la produzione della terza stagione, nessuna notizia sulla possibile data di distribuzione.
Credits: Netflix
One Piece, la guida ai personaggi dal manga alla serie TV. FOTO
Scopriamo tutto sui personaggi della serie televisiva live action di Netflix che sta mettendo a segno numeri record di visualizzazioni. Tratta dal manga omonimo di Eiichirō Oda è diventata la più vista su Netflix in 84 Paesi. 'One Piece' è disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco quello che bisogna sapere dei protagonisti, da Monkey D. Rufy alias 'Cappello di Paglia” a Nami, Zoro, Sanji e Usopp