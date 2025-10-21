One Piece 2, svelati i titoli dei nuovi episodi

In attesa dell’uscita dei nuovi episodi, Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha annunciato la realizzazione della terza stagione

ScreenRant ha rilanciato i titoli degli episodi della seconda stagione di One Piece, il live action in arrivo prossimamente su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Iñaki Godoy sarà nuovamente Rufy.

Grande attesa per la seconda stagione della produzione targata Netflix. Iñaki Godoy tornerà a interpretare Rufy, al suo fianco Mackenyu nel ruolo di Roronoa Loro, Emily Rudd nei panni di Nami, Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp e Taz Skylar in quello di Sanji. ScreenRant ha rilanciato i titoli in lingua originale degli otto episodi della seconda stagione di One Piece ( FOTO ):

Eiichiro Oda , mangaka padre di One Piece, si è espresso sul cast: “Le mie selezioni per il casting sono state fatte in Giappone, basandomi su foto e video, ma vederli tutti di persona mi ha convinto: erano assolutamente la scelta perfetta!”. Oda ha aggiunto: “In quell'universo, la Rotta Maggiore è il mare più ostile. Ecco perché ci sono giganti e, naturalmente, tanti cacciatori di taglie. Questa deve essere una stagione piena di elementi nuovi e sorprendenti. Ecco perché è più impegnativa".

La seconda stagione della serie tv proseguirà il racconto delle avventure della ciurma di Cappello di paglia introducendo anche nuovi personaggi. Matt Owens, autore, co-sceneggiatore e produttore esecutivo, ha confermato la presenza della Dottoressa Kureha: “Quando gli sceneggiatori della seconda stagione si sono riuniti, sapevamo fin dove saremmo arrivati ​​e che questo personaggio, la Dottoressa Kureha, avrebbe avuto un ruolo importante nella stagione".

Questa la sinossi ufficiale: "Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia salpano per la straordinaria Rotta Maggiore, un tratto di mare leggendario dove pericoli e meraviglie attendono a ogni angolo. Nel loro viaggio attraverso questo regno imprevedibile alla ricerca del più grande tesoro del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi, formidabili nemici”. Nel frattempo, Netflix ha confermato la produzione della terza stagione, nessuna notizia sulla possibile data di distribuzione.