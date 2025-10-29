One Piece, la data di uscita e il poster della seconda stagione

L'attesa è finita, la serie che racconta le avventure della combriccola conosciuta come "I Pirati dal Cappello di Paglia" sta per tornare. Otto episodi in arrivo sulla piattaforma streaming dal 10 marzo 2026

Netflix ha annunciato, dopo mesi di attesa, che la seconda stagione di One Piece (VIDEO) uscirà il prossimo 10 marzo 2026. L’adattamento live-action dell’amatissimo manga e anime di Eiichiro Oda racconta le disavventure di un gruppo conosciuto come i Pirati di Cappello di Paglia mentre solcano i mari alla ricerca del leggendario tesoro chiamato “One Piece”, nascosto tempo fa da Gold Roger, l’ex Re dei Pirati. Gli attori Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson, Taz Skyler, Morgan Davies e Jeff Ward torneranno nei loro ruoli per la seconda stagione.

Dove eravamo rimasti La prima stagione si era conclusa con Monkey D. Luffy e il resto dell’equipaggio che festeggiavano la loro vittoria su Arlong dopo un duro combattimento. Dopo aver salvato le Isole Conomi, i pirati ripartono per una nuova avventura, mentre su Luffy viene posta una nuova taglia. La seconda stagione seguirà l’equipaggio nelle loro traversate attraverso Loguetown, Reverse Mountain (Twin Capes), Whiskey Peak, Little Island e Drum Island. Approfondimento One Piece 2, svelati i titoli dei nuovi episodi

Grandi novità Il creatore di One Piece, Eiichiro Oda, ha confermato che la nuova stagione introdurrà anche il personaggio amatissimo dai fan Tony Tony Chopper, mentre il produttore esecutivo Matt Owens ha rivelato che la dottoressa Kureha avrà un ruolo di grande rilievo nella seconda parte della serie. Nel cast della stagione 2 si uniranno anche Mikaela Hoover, Rigo Sanchez, Yonda Thomas, James Hiroyuki Liao, Sophia Anne Caruso, Mark Penwill, Anton David Jeftha, Charithra Chandran, Sendhil Ramamurthy, Katey Sagal, Mark Harelik, Daniel Lasker, Camrus Johnson, Jazzara Jaslyn, David Dastmalchian, Werner Coetser, Brendan Murray, Clive Russell, Callum Kerr, Julia Rehwald, Rob Colletti, Ty Keogh, Joe Manganiello e Lera Abova.