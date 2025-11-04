One Piece, diffuso un nuovo teaser della seconda stagione

Sebbene siano passati più di due anni dalla messa in onda della prima stagione, l'entusiasmo per la serie live-action One Piece non accenna a placarsi, con i fan che attendono pazientemente il prossimo capitolo. Soprattutto da quando è stata diffusa la data d'uscita della stagione due: il 10 marzo 2026.

Il nuovo teaser

L'account X di One Piece ha recentemente condiviso un nuovo esclusivo dietro le quinte della produzione e delle riprese della seconda stagione, con interventi del cast principale. Il nuovo teaser regala un primo sguardo a Lera Abova nei panni di Nico Robin, o meglio Miss All Sunday, che debutterà proprio in One Piece 2 e che, qui, indossa il suo iconico abito bianco d'ispirazione cowboy. Sebbene la serie live-action si sia presa finora qualche libertà in termini di costumi, l'abito di Robin da Miss All Sunday resta incredibilmente fedele al videogioco. I close-up evidenziano inoltre l'ottimo lavoro svolto dal reparto trucco e parrucco, non solo per Robin, ma anche per altri personaggi come Nami e Vivi, entrambe con parrucche sorprendentemente realistiche.

Il nuovo teaser, infine, permette ai fan di vedere un po' più da vicino i nuovi set pensati per la stagione due. In particolare, ci sono molte nuove inquadrature di Little Garden e Whisky Peak: basta guardare il gioco di luci sulla casa di cera di Mr. 3, per capire lo straordinario lavoro svolto dal team per omaggiare il lavoro di Eiichiro Oda.