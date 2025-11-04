One Piece, diffuso un nuovo teaser della seconda stagione

Il nuovo teaser regala un primo sguardo a Lera Abova nei panni di Nico Robin, o meglio Miss All Sunday, che debutterà proprio in One Piece 2 e che, qui, indossa il suo iconico abito bianco d'ispirazione cowboy
Sebbene siano passati più di due anni dalla messa in onda della prima stagione, l'entusiasmo per la serie live-action One Piece non accenna a placarsi, con i fan che attendono pazientemente il prossimo capitolo. Soprattutto da quando è stata diffusa la data d'uscita della stagione due: il 10 marzo 2026.
Il nuovo teaser
L'account X di One Piece ha recentemente condiviso un nuovo esclusivo dietro le quinte della produzione e delle riprese della seconda stagione, con interventi del cast principale. Il nuovo teaser regala un primo sguardo a Lera Abova nei panni di Nico Robin, o meglio Miss All Sunday, che debutterà proprio in One Piece 2 e che, qui, indossa il suo iconico abito bianco d'ispirazione cowboy. Sebbene la serie live-action si sia presa finora qualche libertà in termini di costumi, l'abito di Robin da Miss All Sunday resta incredibilmente fedele al videogioco. I close-up evidenziano inoltre l'ottimo lavoro svolto dal reparto trucco e parrucco, non solo per Robin, ma anche per altri personaggi come Nami e Vivi, entrambe con parrucche sorprendentemente realistiche.
Il nuovo teaser, infine, permette ai fan di vedere un po' più da vicino i nuovi set pensati per la stagione due. In particolare, ci sono molte nuove inquadrature di Little Garden e Whisky Peak: basta guardare il gioco di luci sulla casa di cera di Mr. 3, per capire lo straordinario lavoro svolto dal team per omaggiare il lavoro di Eiichiro Oda.
Ultime dal set: l'arrivo di Cole Escola
L'ultima notizia riguardo One Piece 2 è l'ingresso nel cast di Cole Escola. L'attore interpreterà Bon Clay, descritto come "tanto pericoloso quanto affascinante: un assassino teatrale che trasforma il combattimento in arte".
Rinnovato per una terza stagione ad agosto, One Piece segue Monkey D. Rufy (Iñaki Godoy) nella sua ricerca del leggendario tesoro, lo One Piece, per diventare il Re dei Pirati. Nella seconda stagione, "Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia salpano per la straordinaria Grand Line, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglia si nascondono in ogni angolo. Nel loro viaggio attraverso questo regno imprevedibile alla ricerca del più grande tesoro del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi formidabili nemici".