Morto Gil Gerard, l'attore di Buck Rogers. La moglie Janet condivide le sue ultime parole

Matteo Rossini

Gil Gerard è morto. La moglie ha pubblicato il messaggio postumo del marito al pubblico: “È stato un viaggio fantastico, ma inevitabilmente destinato a concludersi come il mio. Non sprecate tempo con qualcosa che non vi emoziona o non vi porta amore. Ci vediamo da qualche parte nel cosmo”

Martedì 16 dicembre è morto Gil Gerard. La moglie Janet ha annunciato la scomparsa con un post sul suo profilo Facebook: “Dal momento in cui abbiamo capito che qualcosa non andava fino alla sua morte, questa mattina, sono passati solo pochi giorni”. L’attore statunitense aveva 82 anni.

gil gerard, il suo ultimo messaggio

La moglie dell’attore ha dichiarato: “Dal momento in cui abbiamo capito che qualcosa non andava fino alla sua morte, questa mattina, sono passati solo pochi giorni. Non importa quanti anni avrei potuto trascorrere con lui, non sarebbero mai stati abbastanza. Tenevi strette le persone e amatele intensamente”.

 

In seguito all’annuncio della scomparsa, la moglie ha condiviso le ultime parole dell’attore per il pubblico: “Se state leggendo questo, Janet lo ha pubblicato come le avevo chiesto. La mia vita è stata un viaggio straordinario. Le opportunità che ho avuto, le persone che ho incontrato e l'amore che ho dato e ricevuto hanno reso i miei 82 anni sul pianeta profondamente appaganti. Il mio viaggio mi ha portato dall'Arkansas a New York, a Los Angeles e, infine, a casa mia nel nord della Georgia, con la mia fantastica moglie Janet, con cui sono sposato da 18 anni. È stato un viaggio fantastico, ma inevitabilmente destinato a concludersi come il mio. Non sprecate tempo con qualcosa che non vi emoziona o non vi porta amore. Ci vediamo da qualche parte nel cosmo”.

 

Gil Gerard ha spaziato tra piccolo e grande schermo recitando in produzioni molto celebri. L’attore ha interpretato William Rogers nella serie tv Buck Rogers, andata in onda per due stagioni dal 1979 al 1981. Il titolo originale della produzione è Buck Rogers in the 25th Century. Negli anni l’attore ha combattuto e raccontato le sue dipendenze, tra le quali quella dal cibo. Nel documentario Action Hero Makeover, Gil Gerard ha parlato del suo percorso.

 

L’attore è stato sposato cinque volte: dal 1967 al 1968 con Connie Jan McVay, dal 1970 al 1977 con Elizabeth Gerani, dal 1979 al 1987 con Connie Sellecca, dal 1987 al 1989 con Bibi Leonard e infine con l’attuale moglie Janet. L’attore ha avuto un figlio con Connie Sellecca: Gilbert Vincent Gerard nato nel 1981.

