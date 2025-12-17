I Backstreet Boys ricreano il video di I Want It That Way dopo 25 anni

La boyband che ha segnato la musica pop negli anni tra i due millenni torna sul palco per una serie di date in Germania, il Paese che li ha apprezzati quando ancora non era famosa a livello globale. Il remake del video della loro hit del 1999 celebra l'avvenimento tra l'entusiasmo dei fan

Sono passati più di venticinque anni da quando Millennium, il terzo album in studio dei Backstreet Boys, ha fatto la sua comparsa dirompente sugli scaffali dei negozi musicali e la band statunitense ha deciso di celebrare l'anniversario con una nuova serie di date dal vivo e un regalo speciale per i fan: il remake del video di I Want It That Way, brano iconico della discografia dei cinque di Orlando.

Inutile dire che la clip ha scatenato l'entusiasmo dei fan della boyband che ha replicato con cura il video, facendo attezione alla location, allo stile degli outfit e alle coreografie.

Le date in Germania nel 2026 I Backstreet Boys torneranno sul palco nel 2026 per una serie di date fissate per l'autunno, tutte in Germania, Paese che accolse la loro musica quando erano agli esordi e che la band americana porta ancora nel cuore.

"Into The Millennium HOMECOMING: Live in Germany" sarà un mini tour residency, con concerti tutti alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf.

La band ha annunciato circa una settimana fa l'apertura delle vendite dei biglietti (disponibili in anteprima dall'11 dicembre e per tutti da lunedì 15) aggiungendo che questi saranno gli unici concerti per il pubblico europeo della stagione 2026.

Appuntamento a Düsseldorf, in Germania dunque, dove trent'anni fa i Backstreet Boys cantavano per un pubblico che già aveva accolto con calore la musica del gruppo nato nel 1993.

I concerti si terranno il 25, 26, 27, 29 e 30 settembre con ultima data il 2 ottobre 2026. La caccia al biglietto è aperta.

I Want It That Way versione 2025 I Backstreet Boys si sono riuniti per registrare un video davvero speciale, il nuovo video di I Want It That Way che è già diventato virale sul profilo Instagram della band che conta sei milioni di follower.

La hit del 1999, primo singolo estratto da Millennium, fu portata al successo da un video coi cinque cantanti che si esibivano insieme sulla melodia del brano pop in un aeroporto. tra hangar e interni.

All'epoca i look cambiavano: gli abiti casual e oversize (uno stile che ha superato la prova del tempo ed è ancora di tendenza) scuri lasciavano il posto a outfit total white per le sequenze che accompagnavano il ritornello.

Poco più di venticinque anni dopo le cinque popstar hanno scelto di mantenere look off white per tutta la durata della clip. Le coreografie sono praticamente le stesse di quelle originali, lo spirito pure.

I fan esultano: "La me di sedici anni piange di gioia", si legge tra le migliaia di commenti che si stanno depositando sotto al post.

L'era dei Backstreet Boys non è mai finita.