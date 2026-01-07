Offerte Sky
Addio a Raffaella Bragazzi, voce di Ok, il prezzo è giusto!

Spettacolo

Matteo Rossini

Immagine tratta dal profilo Instagram @ivazanicchireal

Iva Zanicchi, conduttrice del game show televisivo, ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo è giusto! Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella”

È morta Raffaella Bragazzi, storica voce del programma televisivo Ok, il prezzo è giusto! Iva Zanicchi, conduttrice del game show dal 1987 al 1999, ha annunciato la scomparsa della speaker: “Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella”.

raffaella bragazzi, il ricordo di iva zanicchi

Iva Zanicchi ha annunciato la scomparsa della speaker, iconica voce del programma televisivo andato in onda dal 1983 al 2001. Raffaella Bragazzi ha accompagnato il pubblico per circa quindici anni annunciando conduttori, premi e concorrenti dalla prima edizione fino al 1999. Successivamente, chiamati Matteo Zanotti e Alessandro Rigotti. Iva Zanicchi ha condiviso un’immagine di Raffaella Bragazzi sul suo profilo Instagram scrivendo: “Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo è giusto! Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella”. Al momento nessuna notizia sulle cause della scomparsa.

Nata a La Spezia nel giugno del 1959, la carriera di Raffaella Bragazzi è stata indissolubilmente legata al programma televisivo guidato negli anni da quattro volti del piccolo schermo: Gigi Sabani, Iva Zanicchi, Emanuela Folliero e infine Maria Teresa Ruta nell’ultima edizione andata in onda a cavallo tra il 2000 e il 2001.

 

Nel novembre del 2021 Raffaella Bragazzi ha fatto una sorpresa a Iva Zanicchi (FOTO) intervenendo nel suo show D’Iva. La conduttrice ha accolto la speaker: “Che emozione davvero! Ma dove sei? Dove sei? Fatti vedere. Ragazzi, in vent’anni non si è mai vista”. Raffaella Bragazzi ha commentato: “Volevo dirti una cosa: è stato un onore lavorare con te. E ti voglio tanto, tanto, tanto bene”.

