Addio a Raffaella Bragazzi, voce di Ok, il prezzo è giusto!

È morta Raffaella Bragazzi, storica voce del programma televisivo Ok, il prezzo è giusto! Iva Zanicchi, conduttrice del game show dal 1987 al 1999, ha annunciato la scomparsa della speaker: “Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella”.

Raffaella Bragazzi ha accompagnato il pubblico per circa quindici anni annunciando conduttori, premi e concorrenti dalla prima edizione fino al 1999. Successivamente, chiamati Matteo Zanotti e Alessandro Rigotti. Iva Zanicchi ha condiviso un'immagine di Raffaella Bragazzi sul suo profilo Instagram scrivendo: "Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo è giusto! Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella". Al momento nessuna notizia sulle cause della scomparsa.

