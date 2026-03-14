L’attore palestinese Motaz Malhees, tra i protagonisti del film candidato all’Oscar "La voce di Hind Rajab", ha annunciato che non potrà partecipare alla cerimonia del 15 marzo. Attraverso un post su Instagram, Malhees ha dichiarato che non gli è stato permesso l’ingresso negli Stati Uniti a causa della sua cittadinanza. Il film della regista Kaouther Ben Hania, già premiato a Venezia, racconta la storia di Hind Rajab, la bambina di sei anni rimasta intrappolata sotto il fuoco a Gaza nel gennaio 2024

L'attore Motaz Malhees ha confermato ufficialmente la sua assenza alla serata degli Oscar attraverso i propri canali social. Nel messaggio pubblicato su Instagram, l'interprete ha spiegato la natura del blocco: "Non mi è permesso entrare negli Stati Uniti perché sono un cittadino palestinese". Malhees ha aggiunto che, nonostante l'impedimento fisico, sarà presente "con lo spirito", sottolineando come la storia narrata dalla pellicola sia destinata a superare gli ostacoli burocratici e i vincoli legati al passaporto.