Motaz Malhees: “Quanta forza dalle piazze per Gaza, serve fare rumore”

L'attore protagonista de "La voce di Hind Rajab" racconta la realizzazione del film premiato col Leone d'argento a Venezia: “Sul set mi sono sentito crollare, ma il senso di responsabilità mi ha aiutato a portare a termine le riprese”. Elogia la mobilitazione collettiva e dice: “È importante per il mio popolo vedere queste immagini, ma ricordiamoci di non cedere alla violenza”