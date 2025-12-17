Capodanno Roma, sul palco Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, ha dichiarato: “Quella del Circo Massimo sarà una bellissima serata con tre straordinari artisti, un grande concerto gratuito, un momento di festa, di gioia per celebrare l'arrivo del nuovo anno. Protagonisti Alessandra Amoroso, Tananai e Fabri Fibra. Alla conduzione Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro
Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro condurranno l’atteso appuntamento in programma il 31 dicembre al Circo Massimo di Roma. Sul palco tre grandi protagonisti della scena musicale italiana: Alessandra Amoroso (FOTO), Tananai e Fabri Fibra. Inizio previsto alle ore 21.00.
capodanno, il concerto al circo massimo
Alessandra Amoroso, Tananai e Fabri Fibra terranno compagnia al pubblico romano con lo show gratuito in programma il 31 dicembre al Circo Massimo. L’evento, condotto da Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, potrà contare anche sul dj set di JJ Carrozzo e sullo show di Don Cash.
Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, ha dichiarato: “Quella del Circo Massimo sarà una bellissima serata con tre straordinari artisti, un grande concerto gratuito, un momento di festa, di gioia per celebrare l'arrivo del nuovo anno. È una tradizione amatissima dalle romane e dai romani e da tutti quelli che amano Roma e quindi siamo sicuri che sarà un grande successo e per questo invito tutti a partecipare”.
Alessandro Onorato, Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda, ha aggiunto: “Per il quarto anno consecutivo garantiremo un grande concertone, gratuito, per tutta la città al Circo Massimo. Sono felice che ci saranno Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, tre artisti che da soli riempiono a pagamento palazzetti e arene in tutte le città d'Italia. Dare la possibilità a migliaia di romani, dai giovani alle famiglie, di poterli ascoltare senza spendere per il biglietto e brindare insieme, in sicurezza, al nuovo anno è un motivo di orgoglio. Vogliamo una città che non lascia indietro nessuno, una Roma dove musica e intrattenimento siano davvero dei diritti di tutti”.
L’Assessore ha aggiunto: “Siamo poi convinti che il Concertone, con artisti così importanti, aiuterà a veicolare l'immagine di una città in movimento, viva, e attrarrà ancora nuovi flussi turistici, generando così ricadute economiche e occupazionali per il territorio. L’anno scorso per il concertone lavorarono oltre 1000 persone e, tra il 2022 e il 2024, solo i grandi concerti a Roma hanno dato occupazione a oltre 7000 persone”.
A giugno Alessandra Amoroso ha pubblicato il suo nuovo album Io non sarei, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. All’interno anche i brani Fino a qui presentato al Festival di Sanremo 2024 e il tormentone estivo Serenata con Serena Brancale. Sempre a giugno, Fabri Fibra ha lanciato Mentre Los Angeles brucia, anticipato dal singolo Che gusto c'è con Tredici Pietro (FOTO). Tananai è invece reduce dal successo di CalmoCobra, certificato disco di platino.
I Pinguini Tattici Nucleari, Francesca Michielin, Alfa, Fedez, Ghali e Gianna Nannini sono alcuni dei tantissimi artisti che il 31 dicembre accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno. Ecco alcuni degli appuntamenti musicali da non perdere