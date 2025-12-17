Capodanno Roma, sul palco Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, ha dichiarato: “Quella del Circo Massimo sarà una bellissima serata con tre straordinari artisti, un grande concerto gratuito, un momento di festa, di gioia per celebrare l'arrivo del nuovo anno. Protagonisti Alessandra Amoroso, Tananai e Fabri Fibra. Alla conduzione Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, ha dichiarato: “Quella del Circo Massimo sarà una bellissima serata con tre straordinari artisti, un grande concerto gratuito, un momento di festa, di gioia per celebrare l'arrivo del nuovo anno. È una tradizione amatissima dalle romane e dai romani e da tutti quelli che amano Roma e quindi siamo sicuri che sarà un grande successo e per questo invito tutti a partecipare”.

Alessandra Amoroso, Tananai e Fabri Fibra terranno compagnia al pubblico romano con lo show gratuito in programma il 31 dicembre al Circo Massimo. L’evento, condotto da Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, potrà contare anche sul dj set di JJ Carrozzo e sullo show di Don Cash.

Alessandro Onorato, Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda, ha aggiunto: “Per il quarto anno consecutivo garantiremo un grande concertone, gratuito, per tutta la città al Circo Massimo. Sono felice che ci saranno Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, tre artisti che da soli riempiono a pagamento palazzetti e arene in tutte le città d'Italia. Dare la possibilità a migliaia di romani, dai giovani alle famiglie, di poterli ascoltare senza spendere per il biglietto e brindare insieme, in sicurezza, al nuovo anno è un motivo di orgoglio. Vogliamo una città che non lascia indietro nessuno, una Roma dove musica e intrattenimento siano davvero dei diritti di tutti”.

L’Assessore ha aggiunto: “Siamo poi convinti che il Concertone, con artisti così importanti, aiuterà a veicolare l'immagine di una città in movimento, viva, e attrarrà ancora nuovi flussi turistici, generando così ricadute economiche e occupazionali per il territorio. L’anno scorso per il concertone lavorarono oltre 1000 persone e, tra il 2022 e il 2024, solo i grandi concerti a Roma hanno dato occupazione a oltre 7000 persone”.