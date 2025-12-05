Alessandra Amoroso mamma, le prime foto con la figlia Penelope Maria

Lo scorso 6 settembre, Alessandra Amoroso è diventata mamma della piccola Penelope Maria. Nelle scorse ore, la cantante ha condiviso su Instagram la nuova quotidianità, fatta di lavoro, di viaggi e di maternità.

La nuova vita di Alessandra Amoroso

Nel post con cui presentata Penelope Maria al pubblico, Alessandra Amoroso ha scritto parole colme di affetto e gratitudine: "Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025". Nel ringraziare amici, fan, familiari e chi l’ha sostenuta durante la gravidanza, la cantante ha aggiunto: "Si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio, e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore".

Dopo qualche tempo di pausa per la gravidanza e il parto, ora Alessandra è tornata al lavoro: tra concerti, impegni professionali e trasferimenti vari, la sua vita quotidiana è in equilibrio tra la musica e la maternità. Nelle foto condivise recentemente si vede proprio questo: scorci di backstage, guglie della città, prove, e momenti intimi con Penelope tra le braccia.

In una foto la bimba appare vestita con un abitino rosa e calze colorate, in un'altra è stretta al petto della mamma in un marsupio: in ogni caso, la scelta è quella di preservare la privacy della piccola, senza mostrarne il volto.

A commento del post, una semplice parola, "ciao", seguita da un cuore. Tra i commenti più commoventi quello dell’amica storica Emma Marrone, che ha scritto: "Cucciolandia".