Alessandra Amoroso mamma, le prime foto con la figlia Penelope Maria

La cantante, giovedì 4 dicembre, ha postato un carosello di foto che riassume gli ultimi giorni. Per la prima volta, sul suo profilo Instagram compare anche la piccola Penelope Maria, nata tre mesi fa dal suo amore per Valerio Pastore
Lo scorso 6 settembre, Alessandra Amoroso è diventata mamma della piccola Penelope Maria. Nelle scorse ore, la cantante ha condiviso su Instagram la nuova quotidianità, fatta di lavoro, di viaggi e di maternità.
La nuova vita di Alessandra Amoroso
Nel post con cui presentata Penelope Maria al pubblico, Alessandra Amoroso ha scritto parole colme di affetto e gratitudine: "Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025". Nel ringraziare amici, fan, familiari e chi l’ha sostenuta durante la gravidanza, la cantante ha aggiunto: "Si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio, e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore".
Dopo qualche tempo di pausa per la gravidanza e il parto, ora Alessandra è tornata al lavoro: tra concerti, impegni professionali e trasferimenti vari, la sua vita quotidiana è in equilibrio tra la musica e la maternità. Nelle foto condivise recentemente si vede proprio questo: scorci di backstage, guglie della città, prove, e momenti intimi con Penelope tra le braccia.
In una foto la bimba appare vestita con un abitino rosa e calze colorate, in un'altra è stretta al petto della mamma in un marsupio: in ogni caso, la scelta è quella di preservare la privacy della piccola, senza mostrarne il volto.
A commento del post, una semplice parola, "ciao", seguita da un cuore. Tra i commenti più commoventi quello dell’amica storica Emma Marrone, che ha scritto: "Cucciolandia".
Il ritorno in tv
Alessandra Amoroso ha continuato a lavorare fino alle ultime settimane di gravidanza, per poi prendersi una breve pausa lontana dal palco e dai riflettori. Tuttavia, ha fatto una piccola eccezione partecipando al programma Gigi e Vanessa Insieme. Per esibirsi coi due padroni di casa, ha optato per un paio di jeans oversize, abbinati a camicia azzurra e giacca ampia verde militare. Mentre, per le registrazioni, ha indossato un doppiopetto dark con dettagli di raso sulle spalline, indossato con reggiseno di tulle nero a vista e collane con pendenti a croce. E se quando era incinta di Penelope la cantante sfoggiava spesso chignon e capelli tirati, ora è tornata ai capelli sciolti e ondulati che - da tempo - accompagnano i suoi look.