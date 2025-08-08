Il 7 agosto, in conclusione dell'ultima tappa del suo tour estivo, la cantante salentina ha ricevuto l'anello dal futuro papà di Penelope Maria, la bambina che aspetta e che nascerà a settembre

Alessandra Amoroso si sposa. La cantante salentina, 38 anni, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Valerio Pastore, 31 anni, nella serata di giovedì 7 agosto, alla fine del suo concerto alle Cave del Duca di Lecce per l’Oversound Music Festival. Si trattava dell’ultima tappa del Fino a qui Summer Tour 2025, prima della pausa accordata in vista dell’arrivo di Penelope Maria, la bambina che l’artista aspetta proprio da Pastore e che dovrebbe nascere entro il 9 settembre. Amoroso, che ora è all’ottavo mese, non ha rinunciato nei mesi scorsi alle esibizioni in tutta Italia e ieri sera ha concluso tra gli applausi anche l’ultimo show nella sua amata Puglia. Per l’ex vincitrice di Amici, però, non erano finite le sorprese. Pastore, infatti, le ha regalato un mazzo di fiori. Come si vede in un video pubblicato sui social da Salento News, il fidanzato le ha poi rivolto dolci parole. Amoroso lo ha ascoltato con attenzione, poi lui si è inginocchiato per chiederle, anello alla mano: “Mi vuoi sposare?”. La cantante, commossa e incredula, tanto da rivolgergli un “Ma sei impazzito?”, si è seduta e gli ha detto subito di sì, prendendo il suo viso tra le mani e baciandolo teneramente. E ancora abbracci e sorrisi, che hanno coronato l’indimenticabile momento e incorniciato profonde emozioni.

CHI È VALERIO PASTORE Nato il 6 agosto 1994, e originario di Eboli, in provincia di Salerno, Valerio Pastore vive a Olevano sul Tusciano, in Campania. Tra lui e Alessandra Amoroso, che è invece nata il 12 agosto 1986 a Galatina, in provincia di Lecce, ci sono quindi otto anni di differenza. Entrambi hanno deciso di mantenere la relazione lontana dai riflettori (almeno fino alla commovente proposta di matrimonio pugliese), ma nel 2021 Pastore aveva già rivolto su Instagram uno speciale ringraziamento alla cantante per aver ricordato in un monologo con Matilde Gioli al Festival di Sanremo di quell’anno il lavoro degli artisti e dei tecnici durante la pandemia. La prima rivelazione del loro rapporto, poi, risale alle foto scattate dai paparazzi del settimanale Chi, che aveva sorpreso la coppia in un supermercato a Roma. Prima di conoscere Pastore, Amoroso era stata legata per cinque anni al produttore Stefano Settepani. “Ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”, aveva raccontato all’epoca in un’intervista al settimanale Grazia. “È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato”. Approfondimento Auguri Alessandra Amoroso. I 36 anni della cantante. FOTOSTORIA