Achille Lauro diventa direttore creativo di Dondup

Il cantante sarà alla guida delle collezioni Uomo e Donna e del comparto Accessori del marchio italiano. Le prime creazioni debutteranno durante il concerto evento di San Siro del 15 giugno

Achille Lauro fa il salto dalla musica alla moda con Dondup, brand di cui è diventato direttore creativo, un passaggio che per lui, che si è imposto nel mondo dello spettacolo come icona fashion, appare assolutamente naturale e in linea col suo percorso di artista sempre interessato all'immagine.

Dondup ha nominato Lauro responsabile delle collezioni Uomo e Donna, in parallelo, il cantante si occuparà anche degli accessori.

La prima prova sarà su una passerella d'eccezione e con un pubblico speciale: il prossimo 15 giugno, data del live del cantante allo stadio San Siro di Milano.

Il concerto evento segnerà il debutto di Achille Lauro come designer perchè durante il live sfilerà una capsule con le sue prime creazioni del brand Made in Italy.

L'attesa è già alle stelle. La capsule si chiamerà "Erotica".





Lauro e la moda, linguaggio con cui ha sempre raccontato se stesso "La moda, insieme alla musica, è uno dei linguaggi con cui ho sempre raccontato me stesso, e sono anni che sogno di raccontarne la mia personale visione, non come volto ma come autore".

Così Achille Lauro via social, nel primo post che lo vede in un nuovo ruolo, quello di direttore creativo di un marchio che in Italia esiste fin dall'inizio del nuovo millennio.

Lauro è entrato a far parte di una nuova famiglia e in questa avventura per lui inedita si porta dietro la sua, ovvero, il team con cui collabora da anni.

Del resto, ogni sua uscita è sempre stata ben più di una comune apparizione musicale: Achille Lauro è un cantautore ma è anche un'icona, un personaggio con un'immagine ben definita e ormai sedimentata nella memoria del pubblico.

Elegantissimo, con pantaloni scuri sartoriali e camicia bianca, Lauro De Marinis si è fatto immortalare seduto alla scrivania su cui sono ben visibili foto di carattere fashion.

Le stesse foto riempiono la parete dietro di lui su cui sono appesi anche campioni di tessuti.

Achille Lauro è, come è noto, un perfezionista e la sua presenza in Dondup segnerà l'inizio di una nuova era per il brand italiano che in passato è stato un nome della Milano Fashion Week.

Il cantante ha ricevuto piena fiducia e totale libertà da parte di Mauro Grange, CEO di Dondup. La sua sarà una collaborazione di lungo periodo. Leggi anche Lauro su Comuni Immortali: “La possibilità di guardarmi dall'esterno"

Lauro protagonista della moda milanese "Sono davvero felice che Lauro si unisca alla nostra squadra nel ruolo di direttore creativo di Dondup per una collaborazione di lungo periodo", ha detto Grange in una dichiarazione riportata anche da Ansa.

Lauro si occuperà di traghettare il brand in un nuovo capitolo della sua storia, raccogliendo l'eredità di Dondup e apportando alle nuove creazioni il suo tocco distintivo e la sua visione dello stile.

Continua Grange: "Con Lauro De Marinis, Dondup continuerà a influenzare la moda e la cultura attraverso collezioni altamente desiderabili e con una prospettiva unica e contemporanea al lusso moderno".

Lauro ha risposto con entusiasmo alla fiducia riposta nelle sue mani e, sempre nella sua breve dichiarazione contenuta nel suo post su Instagram riportato anche in basso, spinge sull'autenticità che metterà nel nuovo progetto, un valore aggiunto, che lo rende assolutamente credibile nel suo nuovo incarico.

"Ho custodito idee e visioni aspettando il momento giusto per trasformarle in qualcosa di reale e non vedo l’ora di farvi vivere questa passione insieme".

Achille Lauro è un volto noto al mondo della moda, da anni è un protagonista delle sfilate di Milano, che segue sempre dalla prima fila, ed è ospite fisso dei fashion show dei marchi cui si è legato nel tempo.

Tra i marchi che ha indossato di più, nelle ultime stagioni, oltre a Gucci, spicca Dolce&Gabbana, casa di moda che ha confezionato il guardaroba sartoriale della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, edizione 2025, senza contare la sua partecipazione all'edizione 2026 come co-conduttore di una delle serate, la seconda, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. Vedi anche Sanremo 2026, i voti ai look seconda serata con Achille Lauro

La capsule eclusiva in vendita subito dopo la sfilata Nel giorno in cui Achille Lauro è stato annunciato ufficialmente come direttore creativo di Dondup, sono arrivati anche i dettagli del suo primo lavoro per il brand.

La capusule che avrà lo stadio di San Siro come cornice sarà rivolta alla Donna e sarà l'espressione di ciò che Lauro immagina per l'universo femminile in questo momento storico.

Inultile dire che il titolo della capsule, "Erotica", lascia immaginare orizzonti eleganti e seducenti.

Fashion Network riporta dettagli sulla distribuzione che sarà praticamente immediata.

Dondup si apre al "see now buy now": i capi saranno acquistabili fin dal giorno successivo, online, sull'e-commerce del brand, e negli store monomarca - in Italia sono presenti a Milano, Roma e Verona.

Dopo il 30 luglio i capi saranno ritirati, a riprova della concezione esclusiva di questo primo drop.

I successivi, che interesseranno anche l'Uomo, saranno disponibili per più tempo e in quantità meno limitate.

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