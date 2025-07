1/13 ©Getty

Achille Lauro usa spesso abiti e costumi per raccontare la propria concezione artistica. Si è visto a Sanremo, a cui ha partecipato numerose volte. Dopo Rolls Royce (2019), nel 2020 è tornato sul palco dell’Ariston con Me ne frego che ha spiegato così: “La musica per me è la cosa più importante ed è dalla musica che nasce la mia concezione dell'arte, dello scrivere, del dipingere e dell'utilizzare il mio stesso corpo come una vera e propria opera”. In foto è con il suo chitarrista Boss Doms

Achille Lauro, i suoi 34 anni tra tutine, paillettes, abiti griffati e tanta provocazione