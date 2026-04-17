Achille Lauro lancia Comuni Immortali: “Ho avuto la possibilità di guardarmi dall’esterno”Musica ©Getty
A poche settimane dai tre concerti negli stadi, Achille Lauro ha pubblicato Comuni Immortali, edizione speciale dell’album uscito nell’aprile dello scorso anno. Il nuovo lavoro include tre inediti: la title track, La città degli angeli e La via dei guai. Il cantautore ha raccontato: “Dedicherò i prossimi mesi a girare il mondo e a cercare di scrivere mantenendo sincerità e spontaneità”
Oggi, venerdì 17 aprile, Achille Lauro ha pubblicato Comuni Immortali, riedizione dell’album Comuni Mortali uscito nell’aprile dello scorso anno. In attesa dei concerti negli stadi, il cantautore ha ampliato l’universo sonoro del suo ultimo lavoro con tre brani inediti: la title track, La città degli angeli e La via dei guai. L’artista ha presentato le nuove canzoni alla stampa.
COMUNI IMMORTALI, achille lauro: "un album di dediche"
A poche settimane dai tre show allo stadio Romeo Neri di Rimini, allo stadio Olimpico di Roma e allo stadio San Siro di Milano, la voce di Perdutamente ha pubblicato Comuni Immortali, nuova edizione speciale dell’album uscito il 18 aprile dello scorso anno. Nel settembre del 2024 il cantautore ha lanciato il brano Amore disperato alzando il sipario su un nuovo importante capitolo discografico. Nei mesi successivi l’artista è stato protagonista di una parabola ascendente culminata con la tournée negli stadi in programma nel 2027. Achille Lauro ha incontrato la stampa per la presentazione di Comuni Immortali: "Ci tenevo a regalare questi tre singoli prima delle grandi date, è bello poter condividere nuova musica. Non mi piace molto parlare delle canzoni, lo trovo superfluo. Credo che alla fine i brani si raccontino autonomamente".
Il cantautore ha ripercorso gli ultimi mesi: "È stato un periodo pazzesco. Sono successe cose stupende da Amore disperato. La partecipazione con Incoscienti giovani al Festival di Sanremo ha forse dato valore a tutto il resto della mia carriera. Il brano è stato in grado di farmi comprendere da chi non mi aveva capito negli anni precedenti. E poi Amor, una canzone legata tantissimo alla città dalla quale provengo. Amor mi ha permesso di raccontare meglio le mie origini. Personalmente la amo. È una ballad, a tratti anche un po’ romana, con una grande identità. Un periodo bellissimo. Inoltre, ho avuto l’opportunità di esibirmi alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e di essere co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo".
Dopo il palco del Teatro Ariston, Achille Lauro è stato protagonista di una tournée nei palazzetti: "Un tour straordinario. Poco fa abbiamo fatto il conto, nell’ultimo anno abbiamo venduto oltre mezzo milione di biglietti. Un anno decisamente unico per il quale devo ringraziare tutti. Lo dico spesso ai concerti perché non è mai scontato: tutto quello che stiamo costruendo, lo stiamo facendo insieme".
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Ora, il cantautore ha lanciato Comuni Immortali: "Ho scritto gran parte di questo album all’estero: da Los Angeles a New York. Ho avuto la possibilità di guardarmi dall’esterno. L’album è nato come un insieme di dediche, così anche i tre inediti continuano su questa strada". Achille Lauro ha spiegato la scelta di Comuni Immortali come title track: "Ci sono molto legato. Innanzitutto, questo brano ha un sound più leggero e nasconde una parte più dolce. Parla di quell’amore impossibile per il quale faresti qualunque cosa. È una dedica a quell’amore che ognuno di noi ha. Il brano racconta la sensazione di non poter avere quella persona per la quale saresti pronto a sfidare il mondo".
Tra gli inediti anche La città degli angeli, l'artista ha raccontato: "Questo brano è stato scritto con la consapevolezza di tutto ciò che stava accadendo. È la canzone di chi vive rincorrendo un sogno. Anche se con un sound diverso, La città degli angeli è la Rolls Royce di questo album. Una canzone sfrontata che racchiude il sogno".
Infine, Achille Lauro ha parlato del brano La via dei guai e dei progetti futuri: "Questa canzone è stata conclusa a Copenaghen. È un brano che cerca di parlare a tutti. Abbiamo arrangiato gli archi con Davide Rossi, un musicista straordinario che ha lavorato con band internazionali, come ad esempio i Coldplay. La via dei guai racchiude perfettamente Copenaghen e la malinconia dei posti freddi. Dedicherò i prossimi mesi a girare il mondo e a cercare di scrivere mantenendo sincerità e spontaneità. Voglio costruire nuove esperienze straordinarie con il pubblico".
Ecco tutti i prossimi appuntamenti live di Achille Lauro:
- 7 giugno 2026, Rimini - Stadio Romeo Neri
- 10 giugno 2026, Roma - Stadio Olimpico
- 15 giugno 2026, Milano - Stadio San Siro
- 3 giugno 2027, Udine - Bluenergy Stadium
- 6 giugno 2027, Bologna - Stadio Dall’Ara
- 11 giugno 2027, Bari - Stadio San Nicola
- 15 giugno 2027, Milano - Stadio San Siro
- 22 giugno 2027, Torino - Allianz Stadium
- 26 giugno, 2027, Padova - Stadio Euganeo
- 30 giugno 2027, Roma - Stadio Olimpico
- 10 luglio 2027, Messina - Stadio Franco Scoglio
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