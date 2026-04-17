A poche settimane dai tre concerti negli stadi, Achille Lauro ha pubblicato Comuni Immortali, edizione speciale dell’album uscito nell’aprile dello scorso anno. Il nuovo lavoro include tre inediti: la title track, La città degli angeli e La via dei guai. Il cantautore ha raccontato: “Dedicherò i prossimi mesi a girare il mondo e a cercare di scrivere mantenendo sincerità e spontaneità”

Oggi, venerdì 17 aprile, Achille Lauro ha pubblicato Comuni Immortali, riedizione dell’album Comuni Mortali uscito nell’aprile dello scorso anno. In attesa dei concerti negli stadi, il cantautore ha ampliato l’universo sonoro del suo ultimo lavoro con tre brani inediti: la title track, La città degli angeli e La via dei guai. L’artista ha presentato le nuove canzoni alla stampa.

COMUNI IMMORTALI, achille lauro: "un album di dediche"

A poche settimane dai tre show allo stadio Romeo Neri di Rimini, allo stadio Olimpico di Roma e allo stadio San Siro di Milano, la voce di Perdutamente ha pubblicato Comuni Immortali, nuova edizione speciale dell’album uscito il 18 aprile dello scorso anno. Nel settembre del 2024 il cantautore ha lanciato il brano Amore disperato alzando il sipario su un nuovo importante capitolo discografico. Nei mesi successivi l’artista è stato protagonista di una parabola ascendente culminata con la tournée negli stadi in programma nel 2027. Achille Lauro ha incontrato la stampa per la presentazione di Comuni Immortali: "Ci tenevo a regalare questi tre singoli prima delle grandi date, è bello poter condividere nuova musica. Non mi piace molto parlare delle canzoni, lo trovo superfluo. Credo che alla fine i brani si raccontino autonomamente".

Il cantautore ha ripercorso gli ultimi mesi: "È stato un periodo pazzesco. Sono successe cose stupende da Amore disperato. La partecipazione con Incoscienti giovani al Festival di Sanremo ha forse dato valore a tutto il resto della mia carriera. Il brano è stato in grado di farmi comprendere da chi non mi aveva capito negli anni precedenti. E poi Amor, una canzone legata tantissimo alla città dalla quale provengo. Amor mi ha permesso di raccontare meglio le mie origini. Personalmente la amo. È una ballad, a tratti anche un po’ romana, con una grande identità. Un periodo bellissimo. Inoltre, ho avuto l’opportunità di esibirmi alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e di essere co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo".

Dopo il palco del Teatro Ariston, Achille Lauro è stato protagonista di una tournée nei palazzetti: "Un tour straordinario. Poco fa abbiamo fatto il conto, nell’ultimo anno abbiamo venduto oltre mezzo milione di biglietti. Un anno decisamente unico per il quale devo ringraziare tutti. Lo dico spesso ai concerti perché non è mai scontato: tutto quello che stiamo costruendo, lo stiamo facendo insieme".