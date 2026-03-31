Achille Lauro in concerto, annunciate 8 nuove date negli stadi 2027

LA CARRIERA, DAGLI ESORDI A SANREMO, FINO ALLE OLIMPIADI

Nato l’11 luglio 1990 a Verona, Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, è uno dei performer più solidi e trasversali della scena italiana. Figlio di Nicola, professore universitario e magistrato della Corte Suprema di Cassazione, e di Cristina Zambon, è cresciuto a Roma. All’età di 14 anni si è trasferito in una comune con il fratello maggiore, Federico, insieme al quale ha coltivato la passione per la musica. Diventato presto l’artista di spicco della crew Quarto Blocco, nel 2014 ha pubblicato l’album Achille Idol immortale, con la partecipazione di colleghi come Marracash, Noyz Narcos, Gemitaiz e Coez. Nel 2015 ha poi pubblicato il secondo album, Dio c’è, mentre nel 2016 ha fondato una propria etichetta discografica, la No Face Agency, che ha prodotto il terzo album Ragazzi madre, il quale a sua volta ha consacrato il sodalizio artistico tra Achille Lauro e il produttore Boss Doms. Proprio con lui, nel 2017, il cantante ha partecipato al reality show Pechino Express nella coppia de I Compositori, arrivata terza. Nel 2018 il cantautore ha pubblicato il quarto album, Pour l’Amour, mentre nel 2019 ha gareggiato alla 69ª edizione del Festival di Sanremo con l’inedito Rolls Royce e ha pubblicato il quinto album 1969. Nel 2020 ha poi partecipato alla 70ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Me ne frego, mentre nel 2021 è stato ospite fisso della 71ª edizione della kermesse musicale. Nello stesso anno ha pubblicato il sesto album, Lauro, e ha cantato il tormentone estivo Mille con Fedez e Orietta Berti. In televisione, invece, ha partecipato, ancora una volta insieme a Boss Doms, al reality show Celebrity Hunted: Caccia all’uomo. Nel 2022 ha gareggiato ancora all’Ariston con il brano Domenica e ha vinto la prima edizione del concorso Una voce per San Marino, che gli ha assicurato la partecipazione all’Eurovision Song Contest a Torino. Dal 2024 è invece il giudice del talent show X Factor. Nel 2025 ha gareggiato alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Incoscienti giovani, che ha anticipato il settimo album Comuni mortali. Nel 2026 Achille Lauro ha poi fondato la Fondazione Madre, che intende offrire opportunità di cura, di ascolto e di rinascita a ragazzi e ragazze in condizioni di disagio e lontani dai percorsi tradizionali di supporto, ha chiuso la cerimonia delle Olimpiadi invernali di Miano-Cortina all’Arena di Verona con l’interpretazione del brano Incoscienti giovani e ha co-condotto la seconda serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti con Laura Pausini, Lillo e Pilar Fogliati. Nella stessa occasione ha cantato il singolo Perdutamente per omaggiare le vittime del rogo di Capodanno a Crans-Montana (ai ragazzi sopravvissuti e ora in cura, ha fatto invece visita all'ospedale Niguarda a Milano). Il 20 marzo ha pubblicato una nuova canzone, In viaggio verso il Paradiso.