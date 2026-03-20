Achille Lauro, è uscito il nuovo singolo In viaggio verso il Paradiso

In queste settimane Achille Lauro è impegnato con la tournée nei palazzetti. Previsti appuntamenti a Bologna, Firenze, Torino e Milano. Dopo la fine del tour, a giugno l’artista porterà la sua musica negli stadi di Rimini, Roma e Milano
Achille Lauro ha pubblicato il nuovo singolo In viaggio verso il paradiso, presentato nel corso delle prime date del tour nei palazzetti. Dopo la fine della tournée attualmente in corso, a giugno l’artista porterà la sua musica negli stadi. Previsti appuntamenti live anche nel 2027.
achille lauro, il nuovo singolo In viaggio verso il paradiso
Successo inarrestabile per Achille Lauro. L’artista (FOTO) ha appena regalato un’altra istantanea musicale al pubblico. Dopo averlo presentato nel corso del tour nei palazzetti, il cantante ha pubblicato il brano In viaggio verso il paradiso. In occasione dell’uscita della canzone, la voce di Me ne frego ha scritto sul suo profilo Instagram: “Dedicato a tutti noi. Per sempre Noi”.
La canzone è un’emozionante lettera d’amore che sembra voler superare spazio e tempo: “Anche se il mondo finisce / Sarà bello ti giuro / E avrò cura di te, avrò cura di te / Sarò un posto al sicuro”. Achille Lauro racconta il suo sentimento e la voglia di esserci per l’altra persona: “Ti stringerò / Sarò la tua armatura”. Ecco il testo del brano In viaggio verso il paradiso:
Amore mio non piangere
Non aver paura
Forse è solo un sogno, forse dura un attimo
Solo una notte ancora
Amore mio non piangere
Ci sarò lo giuro
Ti darei la vita e forse mi stenderei lì
Per rimorire ancora
Ti stringerò
Sarò la tua armatura
Sei per me
Come un angelo caduto dal cielo per
Per salvarmi da una notte brava
In viaggio verso il paradiso
Amore mio non piangere
Sarò sole e luna
Tu sei un angelo vestito da passante sì
Dopo una notte buia
Amore puoi spogliarti nuda
E se poi sentirai freddo
Mi troverai lì
Per coprirti ancora
Sei per me
Come un angelo caduto dal cielo per
Per salvarmi da una notte brava
In viaggio verso il paradiso
E ricordati che
Siamo solo io e te
Non lo saprà nessuno
E anche senza di me
Anche se il mondo finisce
Sarà bello ti giuro
E avrò cura di te, avrò cura di te
Sarò un posto al sicuro
E tu sei la cosa più pura che proteggerò
Sei per me
Come un angelo caduto dal cielo per
Per salvarmi da una notte brava
In viaggio verso il paradiso
In viaggio verso il paradiso
In viaggio verso il paradiso
In viaggio verso il paradiso
In viaggio verso il paradiso
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In queste settimane Achille Lauro è impegnato con la tournée nei palazzetti. Venerdì 20 marzo l’artista salirà sul palco dell’Unipol Arena di Bologna. Previsti appuntamenti anche a Firenze, Torino e Milano. Ecco il calendario degli show in programma:
- 20 marzo 2026, Bologna – UNIPOL ARENA
- 21 marzo 2026, Firenze – NELSON MANDELA FORUM
- 22 marzo 2026, Firenze – NELSON MANDELA FORUM
- 24 marzo 2026, Torino – INALPI ARENA
- 27 marzo 2026, Milano - UNIPOL FORUM
- 29 marzo 2026, Bologna – UNIPOL ARENA
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Dopo la fine del tour, l’artista porterà la sua musica sui palchi di tre stadi: il 7 giugno allo stadio Romei Neri di Rimini, il 10 giugno allo stadio Olimpico di Roma e il 15 giugno allo stadio San Siro di Milano. Nel 2027 l’artista sarà in concerto negli stadi di Bari, Milano, Torino, Padova e infine Roma. Questi i dettagli degli spettacoli del prossimo anno:
- 11 giugno 2027, Bari - Stadio San Nicola
- 15 giugno 2027, Milano - Stadio San Siro
- 22 giugno 2027, Torino - Allianz Stadium
- 26 giugno, 2027, Padova - Stadio Euganeo
- 30 giugno 2027, Roma - Stadio Olimpico
©Getty
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