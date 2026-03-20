Achille Lauro, è uscito il nuovo singolo In viaggio verso il Paradiso

In queste settimane Achille Lauro è impegnato con la tournée nei palazzetti. Previsti appuntamenti a Bologna, Firenze, Torino e Milano. Dopo la fine del tour, a giugno l’artista porterà la sua musica negli stadi di Rimini, Roma e Milano

achille lauro, il nuovo singolo In viaggio verso il paradiso

Successo inarrestabile per Achille Lauro. L’artista (FOTO) ha appena regalato un’altra istantanea musicale al pubblico. Dopo averlo presentato nel corso del tour nei palazzetti, il cantante ha pubblicato il brano In viaggio verso il paradiso. In occasione dell’uscita della canzone, la voce di Me ne frego ha scritto sul suo profilo Instagram: “Dedicato a tutti noi. Per sempre Noi”.

La canzone è un’emozionante lettera d’amore che sembra voler superare spazio e tempo: “Anche se il mondo finisce / Sarà bello ti giuro / E avrò cura di te, avrò cura di te / Sarò un posto al sicuro”. Achille Lauro racconta il suo sentimento e la voglia di esserci per l’altra persona: “Ti stringerò / Sarò la tua armatura”. Ecco il testo del brano In viaggio verso il paradiso:

Amore mio non piangere

Non aver paura

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo

Solo una notte ancora

Amore mio non piangere

Ci sarò lo giuro

Ti darei la vita e forse mi stenderei lì

Per rimorire ancora

Ti stringerò

Sarò la tua armatura

Sei per me

Come un angelo caduto dal cielo per

Per salvarmi da una notte brava

In viaggio verso il paradiso

Amore mio non piangere

Sarò sole e luna

Tu sei un angelo vestito da passante sì

Dopo una notte buia

Amore puoi spogliarti nuda

E se poi sentirai freddo

Mi troverai lì

Per coprirti ancora

Sei per me

Come un angelo caduto dal cielo per

Per salvarmi da una notte brava

In viaggio verso il paradiso

E ricordati che

Siamo solo io e te

Non lo saprà nessuno

E anche senza di me

Anche se il mondo finisce

Sarà bello ti giuro

E avrò cura di te, avrò cura di te

Sarò un posto al sicuro

E tu sei la cosa più pura che proteggerò

Sei per me

Come un angelo caduto dal cielo per

Per salvarmi da una notte brava

In viaggio verso il paradiso

In viaggio verso il paradiso

In viaggio verso il paradiso

In viaggio verso il paradiso

In viaggio verso il paradiso