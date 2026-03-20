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Achille Lauro, è uscito il nuovo singolo In viaggio verso il Paradiso

Musica

Matteo Rossini

©Getty

In queste settimane Achille Lauro è impegnato con la tournée nei palazzetti. Previsti appuntamenti a Bologna, Firenze, Torino e Milano. Dopo la fine del tour, a giugno l’artista porterà la sua musica negli stadi di Rimini, Roma e Milano

Achille Lauro ha pubblicato il nuovo singolo In viaggio verso il paradiso, presentato nel corso delle prime date del tour nei palazzetti. Dopo la fine della tournée attualmente in corso, a giugno l’artista porterà la sua musica negli stadi. Previsti appuntamenti live anche nel 2027.

achille lauro, il nuovo singolo In viaggio verso il paradiso

Successo inarrestabile per Achille Lauro. L’artista (FOTO) ha appena regalato un’altra istantanea musicale al pubblico. Dopo averlo presentato nel corso del tour nei palazzetti, il cantante ha pubblicato il brano In viaggio verso il paradiso. In occasione dell’uscita della canzone, la voce di Me ne frego ha scritto sul suo profilo Instagram: “Dedicato a tutti noi. Per sempre Noi”.

 

La canzone è un’emozionante lettera d’amore che sembra voler superare spazio e tempo: “Anche se il mondo finisce / Sarà bello ti giuro / E avrò cura di te, avrò cura di te / Sarò un posto al sicuro”. Achille Lauro racconta il suo sentimento e la voglia di esserci per l’altra persona: “Ti stringerò / Sarò la tua armatura”. Ecco il testo del brano In viaggio verso il paradiso:

 

Amore mio non piangere

Non aver paura

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo

Solo una notte ancora

 

Amore mio non piangere

Ci sarò lo giuro

Ti darei la vita e forse mi stenderei lì

Per rimorire ancora

 

Ti stringerò

Sarò la tua armatura

 

Sei per me

Come un angelo caduto dal cielo per

Per salvarmi da una notte brava

In viaggio verso il paradiso

 

Amore mio non piangere

Sarò sole e luna

Tu sei un angelo vestito da passante sì

Dopo una notte buia

 

Amore puoi spogliarti nuda

E se poi sentirai freddo

Mi troverai lì

Per coprirti ancora

 

Sei per me

Come un angelo caduto dal cielo per

Per salvarmi da una notte brava

In viaggio verso il paradiso

 

E ricordati che

Siamo solo io e te

Non lo saprà nessuno

E anche senza di me

Anche se il mondo finisce

Sarà bello ti giuro

E avrò cura di te, avrò cura di te

Sarò un posto al sicuro

E tu sei la cosa più pura che proteggerò

 

Sei per me

Come un angelo caduto dal cielo per

Per salvarmi da una notte brava

In viaggio verso il paradiso

In viaggio verso il paradiso

In viaggio verso il paradiso

In viaggio verso il paradiso

In viaggio verso il paradiso

Approfondimento

Achille Lauro ad Assago: “La musica serve ad accompagnarci nella vita"

In queste settimane Achille Lauro è impegnato con la tournée nei palazzetti. Venerdì 20 marzo l’artista salirà sul palco dell’Unipol Arena di Bologna. Previsti appuntamenti anche a Firenze, Torino e Milano. Ecco il calendario degli show in programma:

  • 20 marzo 2026, Bologna – UNIPOL ARENA
  • 21 marzo 2026, Firenze – NELSON MANDELA FORUM
  • 22 marzo 2026, Firenze – NELSON MANDELA FORUM
  • 24 marzo 2026, Torino – INALPI ARENA
  • 27 marzo 2026, Milano - UNIPOL FORUM
  • 29 marzo 2026, Bologna – UNIPOL ARENA

Approfondimento

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Dopo la fine del tour, l’artista porterà la sua musica sui palchi di tre stadi: il 7 giugno allo stadio Romei Neri di Rimini, il 10 giugno allo stadio Olimpico di Roma e il 15 giugno allo stadio San Siro di Milano. Nel 2027 l’artista sarà in concerto negli stadi di Bari, Milano, Torino, Padova e infine Roma. Questi i dettagli degli spettacoli del prossimo anno:

  • 11 giugno 2027, Bari - Stadio San Nicola
  • 15 giugno 2027, Milano - Stadio San Siro
  • 22 giugno 2027, Torino - Allianz Stadium
  • 26 giugno, 2027, Padova - Stadio Euganeo
  • 30 giugno 2027, Roma - Stadio Olimpico
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