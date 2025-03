Alessandra Amoroso è incinta: l'annuncio su Instagram

"Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella... – ha scritto Alessandra Amoroso - E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!". Così su Instagram la cantante Alessandra Amoroso annuncia la sua gravidanza. "Ti amiamo già Penny, non vediamo l'ora di averti tra le nostre braccia...Settembre è vicino".

Una carriera di successi

Alessandra Amoroso ha raggiunto il successo nel 2009, quando ha vinto l’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi. Da allora ha pubblicato 10 album vendento oltre 3 milioni di copie. Dopo aver chiuso al nono posto il Festival di Sanremo del 2024 con il brano Fino a qui, è tornata sul palco dell’Ariston quest’anno per esibirsi in duetto con Serena Brancale sulle note di If I Ain’t Got You di Alicia Keys.