Alessandra Amoroso ha partorito, è nata la figlia Penelope

La bimba è nata lo scorso 6 settembre, ma solo tre giorni dopo la sua mamma ha voluto svelarlo al mondo. "Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te", ha scritto su Instagram la cantante

Penelope Maria , questo il nome completo della bambina, è nata il 6 settembre. "Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te", ha scritto Alessandra Amoroso su Instagram. La cantante ha poi voluto ringraziare tutte quelle persone che, standole accanto con attenzione, le hanno permesso di vivere la gravidanza in serenità. "Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore".

Le critiche (e le sue risposte)

Alessandra Amoroso, che il 7 agosto ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Valerio Pastore, ha più volte parlato della sua gravidanza. E di come, le persone, non sappiano stare al loro posto. Duramente criticata per non essersi fermata, e per il pancione sfoggiato sul palco, ha detto: "Le persone vogliono (e non so se per gli artisti maschi è lo stesso) la giustificazione per ogni cosa: io sto in giro a giustificare la mia gravidanza, la mia pancia, la mia presenza sui palchi, il mio lavoro. Mi viene da chiedere: Ma a te dà fastidio il mio portare il pancione con disinvoltura?". Nonostante sia sotto i riflettori da 17 anni, e non abbia mai avuto paura di esporsi, molte delle cose che le sono state dette, soprattutto da donne, l'hanno ferita: "Ho letto cose pesantissime che non augurerei neppure alla mia peggiore nemica". Poi, ha voluto mettere in guardia le donne dai tuttologi: "Al supermercato, ai concerti, al mare. Attenzione: ci sono un sacco di ostetriche!", ha avvertito, chiedendo di rivolgersi sempre ai professionisti, in caso di dubbi. Senza permettere che, il parere e il giudizio altrui, rovinino una cosa tanto bella.