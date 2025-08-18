Alessandra Amoroso incinta risponde alle critiche online

Esplora tutte le offerte Sky
Alessandra Amoroso incinta risponde alle critiche: "Dà fastidio il mio pancione?"

Alessandra Amoroso, prossimo all'ottavo mese di gravidanza, risponde con ironia e determinazione alle critiche ricevute durante il suo "Fino a Qui Summer Tour", chiedendosi provocatoriamente: «Ma a te dà fastidio il mio portare il pancione con disinvoltura?». La cantante affronta il successo personale e professionale guardando al futuro, immaginando la figlia Penelope Maria con entusiasmo e speranza.

Alessandra Amoroso non si ferma: tra pochi giorni entrerà nell’ottavo mese di gravidanza ma continua a esibirsi col suo Fino a Qui Summer Tour, con l’energia e la passione di sempre.   Tuttavia, le critiche sul fatto di essere sul palco incinta non sono mancate. In un’intervista rilasciata a Grazia, la cantante ha risposto con schiettezza: "Le persone vogliono sempre una giustificazione per ogni cosa: la mia gravidanza, la mia pancia, la mia presenza sui palchi, il mio lavoro. Ma a te dà fastidio il mio portare il pancione con disinvoltura?". Ammette di essere rimasta sorpresa dalle parole cattive ricevute, soprattutto da alcune donne — parole che non augurerebbe "neppure alla mia peggiore nemica". Aggiunge: "Lei (la bambina) sta benissimo e se io sto bene, anche lei sta bene".

L'amore per il compagno e la bambina

Salire sul palco con il pancione comporta difficoltà fisiche reali: la respirazione è più impegnativa e la voce cambia. Alessandra ha spiegato di lavorare intensamente con la sua vocal coach, dedicandosi a stretching, respirazione mirata e video-preparazione prima di ogni concerto. Parlando del futuro, la cantante immagina la figlia Penelope Maria come “l’esatto opposto” di sé — una principessina ordinata, con stelle rosa — mentre lei, da piccola, era una “Attila” vivace e ribelle.  Un altro pensiero va a Valerio Pastore, suo compagno e padre della futura bimba. Alessandra scherza sul buon proposito per il post-parto: “Non mandare a quel paese il mio compagno…” e confessa la speranza di attraversare questo cambiamento “in pace e amore”. Valerio, intanto, è convinto che Penelope avrà capelli rossi e occhi chiari.  Infine, riflettendo sulla maternità, Alessandra Amoroso dichiara di voler trasmettere a Penelope "l’amore per se stessa, la libertà, la scelta e il valore del lavoro".

