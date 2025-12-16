Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto a Roma

Giovedì 18 dicembre Fabri Fibra porterà la sua musica sul palco dell’ Atlantico di Roma. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone , il concerto avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha fornito indicazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più famosi e quelli tratti dall’ultimo album Mentre Los Angeles brucia. Come rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite alla data zero del tour estivo:

A giugno Fabri Fibra è tornato con il nuovo album Mentre Los Angeles brucia: “Tra gennaio e febbraio di quest’anno mi sono chiuso in studio per chiudere l’album cercando, tra i tanti brani a cui avevo lavorato, di comporre il puzzle perfetto. Ascoltavo e riascoltavo le tracce in continuazione, chiuso nella mia bolla senza guardare cosa stava accadendo fuori dalla porta del mio studio”.

Il rapper ha spiegato il significato del titolo: "Un giorno accendo la tv e vengo investito dalle notizie che arrivavano da Los Angeles e dalla voce di un servizio al telegiornale che dice ‘Mentre Los Angeles brucia è morto David Lynch’. Mi sono reso conto di quanto le nostre vite siano ciniche ed egoriferite al punto che anche mentre una città brucia, un Paese viene bombardato o si combatte una guerra in un posto lontano da noi nel mondo, noi continuiamo ad andare avanti con la nostra solita vita, abitudinaria e al sicuro”.