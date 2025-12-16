Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto a Roma

A giugno il rapper ha pubblicato il nuovo album Mentre Los Angeles brucia contenente anche il tormentone estivo Che gusto c’è in collaborazione con Tredici Pietro
Appuntamento conclusivo con la tournée di Fabri Fibra. Il 18 dicembre il rapper saluterà il pubblico con lo spettacolo in scena all’Atlantico di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fabri fibra a roma, la possibile scaletta del concerto
Giovedì 18 dicembre Fabri Fibra porterà la sua musica sul palco dell’Atlantico di Roma. Secondo quanto comunicato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha fornito indicazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più famosi e quelli tratti dall’ultimo album Mentre Los Angeles brucia. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero del tour estivo:
- L’avvelenata (pretesto)
- Mille volte
- Tutti pazzi
- Stupidi
- Sbang
- In Italia
- La pula bussò
- Demo nello stereo
- Fenomeno
- Pamplona
- Propaganda
- Che gusto c’è
- Venerdì 17
- Rap in vena / Non crollo
- Bugiardo
- Cocaine
- Caos
- Vip in Trip
- Stai zitto
- Panico
- La soluzione
- Applausi per Fibra
- Stavo pensando a te
- Verso altri lidi
- Tranne te
- Luna piena
A giugno Fabri Fibra è tornato con il nuovo album Mentre Los Angeles brucia: “Tra gennaio e febbraio di quest’anno mi sono chiuso in studio per chiudere l’album cercando, tra i tanti brani a cui avevo lavorato, di comporre il puzzle perfetto. Ascoltavo e riascoltavo le tracce in continuazione, chiuso nella mia bolla senza guardare cosa stava accadendo fuori dalla porta del mio studio”.
Il rapper ha spiegato il significato del titolo: "Un giorno accendo la tv e vengo investito dalle notizie che arrivavano da Los Angeles e dalla voce di un servizio al telegiornale che dice ‘Mentre Los Angeles brucia è morto David Lynch’. Mi sono reso conto di quanto le nostre vite siano ciniche ed egoriferite al punto che anche mentre una città brucia, un Paese viene bombardato o si combatte una guerra in un posto lontano da noi nel mondo, noi continuiamo ad andare avanti con la nostra solita vita, abitudinaria e al sicuro”.
Mentre Los Angeles brucia contiene il tormentone estivo Che gusto c’è in collaborazione con Tredici Pietro (FOTO). Fabri Fibra ha raccontato: “È, per certi versi, il capitolo successivo di Propaganda non solo perché è stato fatto dallo stesso team di produzione, ma perché anche in questo caso fotografa la società attuale, l’Italia di oggi, un Paese dove il rap è in classifica ma non viene capito dal mainstream e l’invidia sociale porta a sminuire i risultati personali che vengono raggiunti. Sembra sempre ci sia qualcuno che sta meglio di te, che guadagna di più e solo se ti stacchi dallo schermo ti rendi conto che nel mondo reale trovi un po' di pace”.
L’artista ha aggiunto: “Sono felice di collaborare con Tredici Pietro che è parte della nuova scena rap italiana ma allo stesso tempo è capace di avere delle melodie molto interessanti. Ha una voce molto credibile e una motivazione molto forte che danno valore alle parole che canta nel ritornello”.
