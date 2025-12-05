Fabri Fibra, esce oggi il singolo Vivo: testo e significato

Introduzione
Vivo è il nuovo singolo di Fabri Fibra estratto dall'album Mentre Los Angeles Brucia.
In Vivo Fibra riprende un campione del brano del 2021 di Andrea Laszlo De Simone dal titolo omonimo ma le direzioni sono diverse: la traccia di Fabri Fibra è un’ode ai momenti e alle sensazioni che ci dimostrano che vale davvero la pena vivere, il brano di Laszlo De Simone è un valzer onirico che invita tutti a cogliere sempre l'attimo.
Quello che devi sapere
IL TESTO DI VIVO
Vivo
Ma non ho scelta né un motivo
Il mondo è un tipo irrazionale (Ah)
Fa come vuole
Non dà nessuna spiegazione (Spiegazione)
Mi sono sentito vivo
Quando insieme per il lungomare giravamo su quel motorino
Il tuo ragazzo ti cercava in giro imbruttito
Quel pomeriggio sul molo abbiamo fatto il nostro primo spino
Ero così stranito, così invaghito
Che ti ho pure dedicato quel graffito
Ripensandoci sorrido, anche se poi non mi hai più scritto
Per me quel giorno è stato figo, mi sono sentito vivo
Quando sotto casa
Giocavamo a calcio con gli altri in mezzo alla strada
Io che stavo in porta, la maglia tutta sudata
Mia madre che mi urlava che tornavo tardi a casa
Mi sono sentito vivo quando ho visto
Scratchare sopra al disco
Il primo concerto dei Sangue Misto
Le serate nеi centri sociali, gli interregionali
E poi un cappuccino prеso al bar a due passi da dove vivo
(Vivo) Senza riprendere fiato, tutto in un tiro
Anche se in mezzo al traffico facciamo un giro (Vivo)
Ho fatto mille foto, ho fatto mille video
Che puoi puntarci poco, crederci un casino (Vivo)
Anche se sembra un gioco, anche se appeso a un filo
Giuro mi darei fuoco solo per sentirmi (Vivo)
Per sentirmi vivo, per sentirmi vivo
Per sentirmi vivo, per sentirmi vivo
Ho fatto mille cazzate per sentirmi vivo
Mischiavo mille sostanze, bevevo di continuo
Con le ragazze facevo il cretino
E, dopo che me le facevo, non mi facevo più vivo
Tu restami vicino, ho già toccato il fondo
Mentre abbasso il finestrino e sento l'aria sul mio volto
Non ci sta nessuno in giro come se fosse un sogno
Tu sei Trinity, io Neo e tutto ci esplode intorno
La mia ispirazione è viva, la sento, respira
Fuoco che mi brucia dentro, accendo
Tra pagine riempite, la stanza che sa di incenso
Le registro e poi risento, è un film che scorre lento
Rappo quando voglio, smetto quando voglio
C'è ancora chi mi segue, ringrazio del supporto
Lo sanno che non crollo, non perdo l'obiettivo
Finito anche 'sto foglio, son pronto per farlo dal
(Vivo) Senza riprendere fiato, tutto in un tiro
Anche se in mezzo al traffico facciamo un giro (Vivo)
Ho fatto mille foto, ho fatto mille video
Che puoi puntarci poco, crederci un casino (Vivo)
Anche se sembra un gioco, anche se appeso a un filo
Giuro mi darei fuoco solo per sentirmi (Vivo)
Per sentirmi vivo, per sentirmi vivo
Per sentirmi vivo, per sentirmi (Vivo)
Vivo
Vivo
Ma non ho scelta né un motivo
Il mondo è un tipo irrazionale
Fa come vuole
IL SIGNIFICATO DI VIVO
La canzone rappresenta la grande voglia di andare avanti anche in situazioni difficili. Questo brano è fortemente legata al titolo del disco, Mentre Los Angeles Brucia. Attraverso la metafora dell’incendio l'artista cerca di raccontare quel fuoco che brucia dentro ognuno di noi mettendolo in relazione con la situazione che viviamo in un mondo che sembra ormai impazzito.
LE ULTIME DATE DEL TOUR
Dopo il grande successo delle date estive e la conclusione con il doppio sold out milanese che hanno portato a oltre 100.000 i biglietti venduti, Fabri Fibra sta terminando il tour nei principali superclub italiani. Questo il calendario delle ultime date del tour prodotto e organizzato da Friends and Partners:
6 dicembre MILANO Fabrique
9 dicembre PADOVA Geox
13 dicembre BRESCIA Dis_play
18 dicembre ROMA Atlantico SOLD OUT