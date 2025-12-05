Fabri Fibra, esce oggi il singolo Vivo: testo e significato

Vivo

Ma non ho scelta né un motivo

Il mondo è un tipo irrazionale (Ah)

Fa come vuole

Non dà nessuna spiegazione (Spiegazione)



Mi sono sentito vivo

Quando insieme per il lungomare giravamo su quel motorino

Il tuo ragazzo ti cercava in giro imbruttito

Quel pomeriggio sul molo abbiamo fatto il nostro primo spino

Ero così stranito, così invaghito

Che ti ho pure dedicato quel graffito

Ripensandoci sorrido, anche se poi non mi hai più scritto

Per me quel giorno è stato figo, mi sono sentito vivo

Quando sotto casa

Giocavamo a calcio con gli altri in mezzo alla strada

Io che stavo in porta, la maglia tutta sudata

Mia madre che mi urlava che tornavo tardi a casa

Mi sono sentito vivo quando ho visto

Scratchare sopra al disco

Il primo concerto dei Sangue Misto

Le serate nеi centri sociali, gli interregionali

E poi un cappuccino prеso al bar a due passi da dove vivo



(Vivo) Senza riprendere fiato, tutto in un tiro

Anche se in mezzo al traffico facciamo un giro (Vivo)

Ho fatto mille foto, ho fatto mille video

Che puoi puntarci poco, crederci un casino (Vivo)

Anche se sembra un gioco, anche se appeso a un filo

Giuro mi darei fuoco solo per sentirmi (Vivo)

Per sentirmi vivo, per sentirmi vivo

Per sentirmi vivo, per sentirmi vivo



Ho fatto mille cazzate per sentirmi vivo

Mischiavo mille sostanze, bevevo di continuo

Con le ragazze facevo il cretino

E, dopo che me le facevo, non mi facevo più vivo

Tu restami vicino, ho già toccato il fondo

Mentre abbasso il finestrino e sento l'aria sul mio volto

Non ci sta nessuno in giro come se fosse un sogno

Tu sei Trinity, io Neo e tutto ci esplode intorno

La mia ispirazione è viva, la sento, respira

Fuoco che mi brucia dentro, accendo

Tra pagine riempite, la stanza che sa di incenso

Le registro e poi risento, è un film che scorre lento

Rappo quando voglio, smetto quando voglio

C'è ancora chi mi segue, ringrazio del supporto

Lo sanno che non crollo, non perdo l'obiettivo

Finito anche 'sto foglio, son pronto per farlo dal

(Vivo) Senza riprendere fiato, tutto in un tiro

Anche se in mezzo al traffico facciamo un giro (Vivo)

Ho fatto mille foto, ho fatto mille video

Che puoi puntarci poco, crederci un casino (Vivo)

Anche se sembra un gioco, anche se appeso a un filo

Giuro mi darei fuoco solo per sentirmi (Vivo)

Per sentirmi vivo, per sentirmi vivo

Per sentirmi vivo, per sentirmi (Vivo)



Vivo

Vivo

Ma non ho scelta né un motivo

Il mondo è un tipo irrazionale

Fa come vuole