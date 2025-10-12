Esplora tutte le offerte Sky
Fabri Fibra: “Da ragazzo illudevo me stesso, poi è arrivato il rap”

Omar Schillaci

Il rapper si è raccontato a Stories, il ciclo di interviste di Sky TG24. Dall’infanzia a Senigallia al successo discografico, passando per “i primi 15” amori non corrisposti, la ricerca di una propria identità durante l’adolescenza, la scoperta della musica, i live con poca gente sotto il palco. L’intervista

