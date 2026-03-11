Offerte Sky
Perché Meta compra Moltbook, il social network delle Ai

Simone Cosimi

©Getty


La piattaforma dove gli agenti artificiali parlano tra loro è nata da poche settimane ma è già stata acquisita dal colosso di Menlo Park. Dietro l’operazione una strategia precisa: Moltbook potrebbe rappresentare il primo laboratorio pubblico per l’“internet degli agenti”, la fase dell’AI artificiale in rampa di lancio. Ma anche qualcosa di più

