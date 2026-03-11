Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Scontro tra Costa e von der Leyen: da che parte vuole stare l’Ue?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen e il Presidente del Consiglio Ue Antonio Costa sono in contrasto per toni e modi su questioni che teoricamente hanno a che fare con la crisi dell’Iran, ma che in realtà vanno ben oltre. Se è vero quello che aveva detto pochi mesi il consigliere per la sicurezza di Donald Trump, Stephen Miller, circa il fatto che la politica estera è dominata non dal diritto ma dalla legge del più forte, l’Europa che scelta di campo intende fare?

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ