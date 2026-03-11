Scontro tra Costa e von der Leyen: da che parte vuole stare l’Ue?

La Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen e il Presidente del Consiglio Ue Antonio Costa sono in contrasto per toni e modi su questioni che teoricamente hanno a che fare con la crisi dell’Iran, ma che in realtà vanno ben oltre. Se è vero quello che aveva detto pochi mesi il consigliere per la sicurezza di Donald Trump, Stephen Miller, circa il fatto che la politica estera è dominata non dal diritto ma dalla legge del più forte, l’Europa che scelta di campo intende fare?