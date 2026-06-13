Cosa succede a chiedere idee a ChatGpt per il nome di una lista civica

Al tempo dell’intelligenza artificiale la scelta del nome da dare alla lista e la sua elaborazione grafico-creativa si riducono a un impegno che porta via al massimo una trentina di secondi. Solo in questo modo è possibile spiegare perché alle recenti amministrative c’è stato un fiorire incontrollato di liste civiche alle quali non solo è stato dato lo stesso nome, “Radici e Futuro”, ma in molti casi anche il simbolo è una produzione grafica simile