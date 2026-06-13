Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Ligabue: "Certe Notti mi ha cambiato la vita. Nel 2027 progetti all'estero"

Nicoletta Notari

Nicoletta Notari

Ph. Francesco Prandoni

In occasione del tour "Certe notti 2026" e della tappa allo Stadio Olimpico di Roma, Luciano Ligabue ha descritto il significato di un progetto che ripercorre oltre trent'anni di carriera. Dal valore simbolico di canzoni come "Balliamo sul mondo" o "Il mio nome è mai più" ai ricordi legati ai tour in giro per l’Italia, passando per la scrittura, il cinema e i nuovi progetti, il cantautore di Correggio si è raccontato lasciando intravedere i prossimi capitoli della sua storia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ