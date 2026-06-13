Ligabue: "Certe Notti mi ha cambiato la vita. Nel 2027 progetti all'estero"
In occasione del tour "Certe notti 2026" e della tappa allo Stadio Olimpico di Roma, Luciano Ligabue ha descritto il significato di un progetto che ripercorre oltre trent'anni di carriera. Dal valore simbolico di canzoni come "Balliamo sul mondo" o "Il mio nome è mai più" ai ricordi legati ai tour in giro per l’Italia, passando per la scrittura, il cinema e i nuovi progetti, il cantautore di Correggio si è raccontato lasciando intravedere i prossimi capitoli della sua storia
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