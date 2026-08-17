Enza Perna: "Chi sceglie la PMA non deve sentirsi sola"
In Italia è in crescita il numero dei bambini nati grazie alla procreazione medicalmente assistita. L’accesso alle terapie, però, è ancora precluso alle donne single e alle coppie di donne. Per chi riesce a intraprendere questo percorso, spesso lungo e complesso, è fondamentale poter contare su un supporto adeguato. A Sky TG24 Insider, la presidente di Mamma in PMA ha raccontato la sua esperienza e l’impegno dell’associazione
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