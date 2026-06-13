"Dopo il coming out resterò solo?" La paura che attraversa i ragazzi
Da oltre tre decenni, dietro le domande che gli studenti e le studentesse rivolgono in classe durante gli incontri di educazione alle differenze c’è sempre la stessa preoccupazione: essere accettati dagli altri. Il racconto di Alice Redaelli, presidente del CIG Arcigay Milano, tra laboratori nelle scuole, Pride e il dibattito aperto dal Ddl Valditara, che sta gettando ombre sui percorsi di contrasto alla violenza
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