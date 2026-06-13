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Lifestyle

Guardare l’arte con gli occhi di San Francesco: la mostra al Maxxi

Sabrina Rappoli
Luca Bertolo, "San Francesco parla agli uccelli" (2016), MAXXI

Sono trascorsi 800 anni dalla morte di San Francesco e sono tante le iniziative che fioriscono nel Paese per ricordarne la carismatica figura; anche il MAXXI di Roma dedica una mostra al patrono d'Italia. Il titolo? Creature, Creatori. San Francesco e l’arte contemporanea

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