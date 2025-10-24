Baustelle e Tananai insieme per il singolo Pugili impazziti

Il gruppo toscano capitanato da Francesco Bianconi e il cantautore milanese uniscono le forze per cantare di quando l’amore diventa un ring e la malinconia trova una nuova voce. Ecco le parole e il significato tra le righe dell’urlo gentile che emerge dalla canzone appena uscita con l’etichetta BMG

Scopriamo di seguito le parole e il significato tra le righe dell’urlo gentile che emerge dalla canzone appena uscita con l’etichetta BMG. In fondo a questo articolo trovate inoltre l’annuncio congiunto dei Baustelle e di Tananai, fatto poche ore fa sui loro profili di Instagram. E, poi, anche il video ufficiale in cui potete ascoltare la canzone.

Dopo venticinque anni di carriera e un percorso artistico che ha ridefinito l’estetica della canzone d’autore italiana, i Baustelle sorprendono ancora. La band toscana propone un singolo inedito che segna il primo incontro con Tananai, una delle voci più riconoscibili della nuova scena pop. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il brano è il frutto di una collaborazione nata con spontaneità, capace di fondere due universi musicali che, pur partendo da galassie differenti, trovano un terreno comune nell’emozione e nella vulnerabilità.

I Baustelle e Tananai collaborano per la prima volta, facendo uscire il singolo Pugili impazziti. Il gruppo toscano capitanato da Francesco Bianconi e il cantautore milanese uniscono le forze per cantare di quando l’amore diventa un ring e la malinconia trova una nuova voce.

Da quell’impressione, trasformata in stima, è nata la collaborazione. “Un giorno gli ho scritto chiedendogli se volesse fare una canzone insieme. Lui ha detto sì con entusiasmo, ed è venuto nel mio studio. Lì abbiamo scritto Pugili impazziti”. Alla produzione hanno lavorato, oltre a Bianconi, anche Claudio Brasini, Rachele Bastreghi e Federico Nardelli, con l’obiettivo di “confezionare l’abito migliore al brano (smoking o armatura che sia) per renderlo libero e di tutti in un tempo difficile come questo”.

L’idea è nata dal rispetto reciproco tra i due artisti. “Tananai è uno dei più bravi artisti pop che abbiamo in Italia”, racconta Bianconi. “Quando lo vidi entrare sul palco del suo primo Sanremo, mi colpì la forza della sua performance: era fatta di autenticità in un mondo sempre più affollato di progetti in cui regna l’artificio ed è latente l’anima”.

Nel singolo Pugili impazziti si incontrano l’eleganza cinematografica dei Baustelle e la crudezza sentimentale di Tananai. Francesco Bianconi definisce il brano “una canzone d’amore disperato, l’amore di qualcuno che si è perso dentro un mondo inospitale”, e in queste parole si riassume il cuore del progetto.

Da quell’incontro sul palco è germogliata l’intesa che oggi prende forma in studio. Pugili impazziti è quindi la continuazione naturale di un dialogo artistico che unisce due generazioni diverse, ma accomunate da una stessa idea di sincerità musicale.

Questa collaborazione sfociata nel brano Pugili impazziti non nasce nel vuoto. Baustelle e Tananai avevano già condiviso il palco dell’Unipol Forum di Milano, nel novembre scorso, con una versione esplosiva di Charlie fa surf.

Siamo aperti in due da tagli come praterie Questo è il bello dentro gli agonismi e le agonie Sputi in faccia da lavanderie (Sputi in faccia da lavanderie) Dove non c’è casa è casa mia Tagli aperti come praterie (Tagli aperti come praterie) Dove non c’è casa è casa mia

Noi siamo le crepe che si aprono sul ghiaccio Il timbro del locale sul tuo braccio Noi oggi parliamo di sold out e poi crolliamo Per la rivoluzione sul divano Dimenticando che dimentichiamo

Abbracciami, se anche tu con me sei figlio di Una notte di proiettili In un teatro di possibilità Oh, guardaci Per l’amore, Dio, perdonaci Per averlo ucciso senza pietà Per averlo maltrattato con ferocia come pugili impazziti sul ring Siamo aperti in due da tagli come praterie

Io sono il cane che si perde nello spazio Il primo bacio, l’ultimo imbarazzo E sento nel gran casino che mi scoppia dentro Un attentato fatto a sangue freddo E in questo mondo indifferente perdo di certo

Dentro le parole: la ferita come casa

Il brano Pugili impazziti si apre con un’immagine di abbandono cosmico: “Io sono il cane che si perde nello spazio”. È un verso che contiene tutta la poetica dei Baustelle, dove la fragilità si trasforma in bellezza. Il “cane” evocato ricorda Laika, il primo essere vivente lanciato nello spazio, simbolo di un sacrificio dolce e tragico insieme. In questa metafora si riflette lo smarrimento di chi cerca amore e significato in un mondo “indifferente”.

Pugili impazziti racconta l’amore come campo di battaglia, non come rifugio. È un sentimento vissuto tra tenerezza e violenza, compassione e colpa. Nel ritornello, l’invocazione “Abbracciami, se anche tu con me sei figlio di una notte di proiettili” diventa una preghiera collettiva per chi ha amato fino a farsi male. Le parole descrivono due amanti che si affrontano sul ring dei sentimenti “come pugili impazziti”, ferendosi e aprendo “tagli come praterie”, spazi vasti e dolorosi ma autentici, dove “non c’è casa e casa mia”.

Il testo alterna confessione e denuncia, oscillando tra il personale e il sociale. Nei versi “noi oggi parliamo di soldout e poi crolliamo / per la rivoluzione sul divano”, si intravede la stanchezza di una generazione che cerca il senso della vita tra comfort e contraddizioni, incapace di distinguere la realtà dalla rappresentazione.

Alla fine, la canzone diventa una dichiarazione di vulnerabilità. Pugili impazziti non celebra la vittoria, ma la resistenza. È un inno alla fragilità condivisa, un abbraccio tra chi sopravvive all’amore e chi ne porta ancora le cicatrici.