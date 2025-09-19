Tananai e Camihawke stanno insieme, la conferma di lei

È ufficiale la storia d’amore tra Tananai e Camihawke. In un’intervista a Fanpage, la creator e scrittrice, all’anagrafe Camilla Boniardi, ha confermato le indiscrezioni che si rincorrevano sul tema da alcuni giorni, dopo un avvistamento di lei a un concerto di lui e due selfie scattati durante una gita in montagna nello stesso posto, l’Alpe di Pianezzo, vicino al lago di Como. “Diciamo che è un periodo dove sono molto felice”, ha dichiarato Camihawke. “Non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice”. L’influencer non ha aggiunto ulteriori dettagli né sulle modalità della loro conoscenza, né sulle tempistiche del loro legame. “Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose. Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un’altra età, sono cambiate alcune cose. Ho capito quali sono i pro e i contro di questo tipo di esposizione e forse ho voglia di provare anche a vivere qualcosa di più nel privato. Non c’è nessun mistero, semplicemente la mia vita è già molto esposta; se c’è una piccola parte che posso tenere più protetta, perché è una parte a cui tengo molto, ci provo”.