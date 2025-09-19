Tananai e Camihawke stanno insieme, la conferma di lei

In un’intervista a Fanpage, la creator ha dato forma alle indiscrezioni che si rincorrevano da alcuni giorni dopo un avvistamento e un selfie sospetti legati al cantante. Senza troppi dettagli, però, per mantenere il riserbo
È ufficiale la storia d’amore tra Tananai e Camihawke. In un’intervista a Fanpage, la creator e scrittrice, all’anagrafe Camilla Boniardi, ha confermato le indiscrezioni che si rincorrevano sul tema da alcuni giorni, dopo un avvistamento di lei a un concerto di lui e due selfie scattati durante una gita in montagna nello stesso posto, l’Alpe di Pianezzo, vicino al lago di Como. “Diciamo che è un periodo dove sono molto felice”, ha dichiarato Camihawke. “Non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice”. L’influencer non ha aggiunto ulteriori dettagli né sulle modalità della loro conoscenza, né sulle tempistiche del loro legame. “Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose. Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un’altra età, sono cambiate alcune cose. Ho capito quali sono i pro e i contro di questo tipo di esposizione e forse ho voglia di provare anche a vivere qualcosa di più nel privato. Non c’è nessun mistero, semplicemente la mia vita è già molto esposta; se c’è una piccola parte che posso tenere più protetta, perché è una parte a cui tengo molto, ci provo”.
LE RELAZIONI PRECEDENTI
Camihawke aveva concluso la precedente relazione di sette anni con Aimone Romizi, il cantante dei Fast Animals and Slow Kids. “È molto difficile riassumere una storia lunga sette anni. Dopo sette anni non c’è mai una vera persona che lascia l’altra: ci sono delle consapevolezze, si fanno dei tentativi. Se i tentativi non riescono, a un certo punto ci si guarda, si rispetta l’amore che c’è stato e si capisce che forse si fa meglio separandosi che continuando sulla stessa strada”, ha spiegato sulla rottura. “Non c’è stato nessun avvenimento, nessuna goccia che ha fatto traboccare il vaso. È stata un’acquisizione di consapevolezza arrivata nel tempo”. Ora “è finita, e nella vita si supera tutto: c’è stato il dolore, ma la vita è così, si va avanti”. Tananai, invece, si era lasciato all’inizio dell’estate dopo cinque anni di amore con l’architetto e interior designer Sara Marino. Il gossip aveva ipotizzato che la causa fosse riconducibile a una presunta sbandata del cantante per Annalisa, con la quale aveva collaborato per il testo del brano Storie brevi. Il cantante, però, in un’intervista a Vanity Fair aveva smentito le illazioni: “Falsissimo. Quella che abbiamo fatto è una canzone passionale. Siamo entrambi interpreti e cantanti. Né la mia ragazza, né suo marito hanno mai espresso disappunto al riguardo”.
CHI SONO TANANAI E CAMIHAWKE
Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, 30 anni, è un cantautore e produttore milanese. Dopo gli esordi nella musica elettronica, è ora uno dei nomi più apprezzati del pop contemporaneo, dove mescola testi ironici e malinconici a melodie orecchiabili. Ha raggiunto il grande pubblico grazie al Festival di Sanremo 2022 con il brano Sesso occasionale. Camilla Boniardi, nota come Camihawke, 35 anni, è una content creator e scrittrice di Monza. Grazie alla sua autoironia, ha iniziato la propria carriera sui social con video comici che hanno presto conquistato un vasto pubblico. Collabora inoltre con radio e tv.
