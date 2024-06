Annalisa E Tananai, fuori il videoclip della hit Storie Brevi

Uscita sulle piattaforme il 5 giugno, la canzone ha già superato i 5 milioni di streaming su Spotify e si candida a essere, seppur con sonorità differenti dal solito, uno dei tormentoni estivi. Nel video i due artisti si presentano come dei Bonnie e Clyde moderni. Prosegue intanto il tour di Annalisa che toccherà varie parti d'Italia, mentre per vedere Tananai dal vivo bisognerà aspettare novembre

È uscita il 5 giugno, ma ha già conquistato tutti. Storie Brevi, il duetto inedito di Annalisa e Tananai , è un brano dal sapore retrò con sonorità diverse dal tipico tormentone estivo. Ma il mix delle due voci e il ritornello martellante lo rendono a tutti gli effetti una vera e propria hit estiva. Dopo aver superato gli oltre 5 milioni di streaming in meno di venti giorni su Spotify, il 24 giugno è uscito il videoclip che è pronto a macinare visualizzazioni e ascolti anche su YouTube.

Il sospetto di una possibile collaborazione tra i due artisti era sorto il 14 maggio, durante la prima data all’Arena di Verona del tour di Annalisa. Tananai era stato ospite della cantante ligure e, dopo che i due avevano duettato sulle note del successo sanremese Tango, avevano scherzato “Sarebbe bello fare una canzone insieme un giorno”. La conferma ufficiale era poi arriva il 30 maggio tramite un post condiviso da entrambi su social: una foto in bianco e nero con i due artisti sdraiati sull'erba e la descrizione "STORIE BREVI fuori il 5 giugno". In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Annalisa ha spiegato come è nata l’idea della collaborazione: "Sono stata io a chiamarlo, avevo veramente voglia di fare quella canzone insieme a lui da tanto tempo e finalmente è successo". Il brano, scritto da entrambi con Paolo Antonacci e Davide Simonetta (che ha curato anche la produzione assieme allo stesso Tananai), mette assieme le loro voci e la loro vena pop-cantautorale. Il risultato è un’unione esplosiva, con una sonorità in crescendo e un ritornello martellante che sta già conquistando tutte le playlist.

Il testo

Sembra l’agosto del ’96

Questa mattina tutti sanno che love is in the air

E tu sei un po’ finto borghese

Ma comunque ci capiamo, ed è rarissimo per me

Rarissimo

Mi fai mancare l’aria

Quando mi rispondi mi fai saltare in aria

Come gli eco-mostri

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

È vero che che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Va che bella luna ho-llywoodiana

Io e te, quattro mura, uh

Una persiana chiusa, chi ci ammazza?

Qualche dipendenza che ci manca

Assaggia

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

È vero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Sarà che questo mare mi agitava

E I’ve been missing you, e lo stesso te

Finiranno, sono tutte storie brevi le altre

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre