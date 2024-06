Tananai e Annalisa, è uscita la nuova canzone Storie brevi

Tananai e Annalisa hanno pubblicato il duetto Storie Brevi. Nel brano gli artisti cantano: “Tutte storie brevi / Tutti sono al mare e noi no / Abbiamo troppe cose in ballo”

Annalisa e Tananai hanno pubblicato il nuovo singolo Storie Brevi. A meno di dodici ore dall’uscita, il brano ha raggiunto il primo posto nella classifica iTunes delle canzoni più scaricate in Italia. I due artisti hanno raccontato la nascita e il significato della collaborazione in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Annalisa ( FOTO ) ha poi parlato delle sue storie sentimentali: “Sono una sottona, non ci sono mai riuscita ad avere storie brevi”. La voce di Veleno ha dichiarato: ”Anche io sono un sottone... È vero che quando si parla di relazioni estive si pensa al divertimento e alla lussuria, ma ci restano nella memoria proprio per la spensieratezza e la rilassatezza del godersi l’attimo”.

Ecco il testo di Storie brevi di Annalisa e Tananai:

Sembra l’agosto del ’96

Questa mattina tutti sanno che love is in the air

E tu sei un po’ finto borghese

Ma comunque ci capiamo, ed è rarissimo per me

Rarissimo

Mi fai mancare l’aria

Quando mi rispondi

mi fai saltare in aria

Come gli ecomostri

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

È vero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Va che bella luna hollywoodiana

Io e te, quattro mura

Una persiana chiusa, chi ci ammazza?

Qualche dipendenza che ci manca

Assaggia

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

È vero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Sarà che questo mare mi agitava

E I’ve been missing you, e lo stesso te

Finiranno, sono tutte storie brevi le altre

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre