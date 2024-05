Come una venusiana scende dal pianeta Pop in mezzo alla sua gente. Annalisa appare sospesa nell’aria per inaugurare quella che è la sua prima Arena di Verona e si presenta, accarezzato il palco, sfilando in mezzo ai suoi ballerini, disposti come corazzieri, sulle note di Euforia. Anfibi e una mise in pelle nera sono la sua prima scelta. Il maxi schermo alle sue spalle la accompagnerà tutta la sera con immagini di lei in differenti look e figure astratte, un po’ tempesta spaziale un po’ astrattismo, sempre belle, sempre intense ma mai invadenti. Lo show va avanti con La Crisi a Saint Tropez cui segue Se avessi un cuore e quel ti amerei sottolineato, rafforzato da immagini immaginifiche e floreali. E’ da sola sul fronte del palco. Chiede al pubblico di urlare con lei se avessi un cuore. E’ il momento della presa di coscienza di quello che sta accadendo. Si ferma, si guarda attorno e si vede che il fiato per un attimo va in aritmia emotiva: “Tanta roba una Arena piena solo per me, lo ho atteso da tempo questo momento e non voglio perdermi un solo secondo di questa serata speciale: voi mi sorprendete e io voglio ricambiare sorprendendovi. Sono momenti unici, quindi cantate e ballate. Qui non c’è spazio per i giudizi ma solo per essere felici: benvenuti nel vortice”. E per aumentare la forza centripeta che a lei porta esegue Un Domani da sola sul palco. La prima sorpresa giunge sulle note di Eppure Sentire che è anche un gioco cromatico: Nali in nero ed Elisa in total white: “Una magia -commenta Annalisa- sognavo di cantarla da tanto tempo con te ed è magnifico”. E’ visibilmente commossa. “Godetevi tutto”, commenta Elisa lasciando il palco. Tornano i ballerini per Ragazza sola cui seguono, con il videowall che pare polimerizzarsi, Direzione Vita e Movimento Lento. Secondo ospite della serata è Irama: propongono La Genesi del tuo Colore.