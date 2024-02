Annalisa, i cambi di look daI capelli rossi con frangia al caschetto

7/21 Instagram/NaliAnnalisa

Ecco uno scatto su Instagram in cui Annalisa sfoggia un look per lei insolito, ossia un caschetto moro con frangia, in una nuance più scura di quelle a cui la cantante ci ha abituato in tutti questi anni. Nel videoclip della sua canzone Mon Amour, l'ultimo frame mostra lei che si spoglia e si sfila una parrucca dalla testa, rivelando la lunga chioma rossa sottostante

Annalisa, è uscito il video del nuovo singolo Mon Amour