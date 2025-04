Milano Design Week, annunciato l’arrivo di CUPRA Design House

CUPRA annuncia l’arrivo di un nuovo capitolo nella sua missione di espandere la filosofia del design oltre il settore automotive. Presentata in occasione della Milano Design Week 2025, CUPRA Design House porterà lo stile distintivo e non convenzionale del marchio in nuovi territori, grazie a collaborazioni creative e all’esplorazione di nuove tecnologie di produzione e materiali innovativi

Costruita attorno ai tre pilastri del design CUPRA - CUPRA Collection , CUPRA Collabs e CUPRA Beyond - CUPRA Design House segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per il marchio, alimentato dalla passione e dalla volontà di utilizzare il design per creare qualcosa di veramente unico. Presentata in occasione della Milano Design Week 2025 , CUPRA Design House porterà lo stile distintivo e non convenzionale del marchio in nuovi territori, grazie a collaborazioni creative e all’esplorazione di nuove tecnologie diproduzione e materiali innovativi.

Grazie all'integrazione di componenti strutturali stampati in 3D, maglieria 3D, elementi di design parametrico e artigianato digitale di ultima generazione, questi prototipi ridefiniscono il concetto stesso di CUPRA Design.

Adaptive Knitting

Una seconda pelle, la fusione perfetta tra tecnologia e vestibilità: due prototipi di maglieria tecnica, uno per uomo e uno per donna, reinterpretano il lavoro a maglia 3D quale seconda pelle dinamica. Questi capi si adattano al corpo di chi li indossa, combinando diverse tecniche, dalle texture a coste sulle braccia e sul corpo, ad una struttura parametrica che valorizza spalle e colonna vertebrale, unendo movimento, adattabilità e una nuova visione radicale del design tessile.



Zellerfeld x CUPRA Sneakers stampate in 3D

In collaborazione con Zellerfeld, pioniere nelle calzature completamente stampate in 3D, CUPRA presenta un prototipo di sneaker che fonde design parametrico e fluidità del movimento. Questa scarpa monomateriale non è solo un accessorio, ma un'estensione del corpo. Grazie alla produzione additiva, l'estetica parametrica raggiunge il massimo della sua espressione, scolpendo una superficie che appare viva, mutevole e in continua evoluzione ad ogni passo.





MAM x CUPRA: Gilet multifunzionale

Un audace manifesto di innovazione e passione per il design: al centro di questa collaborazione con MAM c'è la fusione tra moda, funzionalità e forma. Questo prototipo futuristico unisce un gilet con cappuccio e uno zaino integrato, creando un capo che anticipa la prossima collezione MAM x CUPRA. Le texture parametriche, nascoste sotto la superficie, animano il tessuto a contatto con il corpo, mentre una lamina esterna in neoprene ne enfatizza la forma scultorea.



Harper Collective x CUPRA – Valigeria sostenibile

Un’esclusiva collezione di valigie personalizzate, con un forte focus sulla sostenibilità. Nata da una visione condivisa di design e innovazione, la collezione CUPRA incorpora materiali esclusivi, come l’iconico colore Century Bronze, insieme agli innovativi interni in maglia 3D, utilizzati nelle showcar CUPRA. Harper Collective ha integrato sapientemente elementi materiali riciclati, plastica marina e una produzione etica. Il risultato è un design all’avanguardia, straordinariamente leggero e altamente resistente, che mette al primo posto la sostenibilità. La collaborazione tra Harper Collective e CUPRA segna un passo decisivo verso l’evoluzione dei viaggi sofisticati, stabilendo un nuovo punto di riferimento e abbracciando la responsabilità ambientale.



Lounge Chair – L'essenza di CUPRA Design House

Una sedia che non si limita a sostenere, ma che evoca emozioni. Ogni superficie è progettata per esaltare un'esperienza tattile e interattiva. Le texture parametriche sotto la pelle si attivano nei punti di contatto, pulsando con un'energia tattile che trasforma la seduta in un'esperienza di connessione. La base dinamica, scolpita con un design parametrico, gioca sulla tensione tra leggerezza e solidità, dando vita a una danza strutturale tra equilibrio e fluidità.

I progetti di CUPRA Design House

Intendono esprimere la passione per il design di CUPRA in spazi e ambiti diversi, dal design di prodotto all'architettura e all'interior design, con l'obiettivo di creare nuove icone.

Per celebrare il lancio di CUPRA Design House, il brand ha scelto Milano, una delle capitali mondiali del design, come palcoscenico ideale. Per creare esperienze uniche, CUPRA ha presentato a Milano la Capsula CUPRA, un'installazione sensoriale, dinamica e immersiva, progettata per suscitare emozioni e trasformare il nostro modo di interagire con spazi e oggetti.

La Capsula Cupra rappresenta la fusione di tecnologia, artigianalità ed emozione pura, con una struttura leggera, muscolatura avvolgente e un'esperienza sensoriale unica di luci e suoni. Durante la Milano Design Week 2025, un evento dove creatività e innovazione si incontrano, CUPRA ha svelato la sua visione più audace, presentando prototipi all'avanguardia e interagendo con una comunità globale di visionari. In questa vetrina unica, CUPRA ha condiviso il proprio impegno nel superare i confini del design e si è confermata come faro di innovazione, ambizione e progresso, tracciando la rotta verso un futuro in cui ogni progetto è un passo verso l’evoluzione continua.