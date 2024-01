Continua il momento magico di Annalisa, che dopo aver macinato record su record con l’album E poi siamo finiti nel vortice e i singoli Bellissima, Mon Amour, Ragazza sola ed Euforia, si prepara ad affrontare il Festival di Sanremo con Sinceramente e, dulcis in fundo, annuncia la realizzazione di un sogno a lungo cullato: un concerto all’Arena di Verona. La data segnata in rosso sul calendario è quella del 14 maggio, con la prevendita dei biglietti che partirà il 25 gennaio alle 16 su Ticketmaster e Ticketone.

Il post su Instagram

“Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena – ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram -. Quindi oggi mentre condivido con voi questa foto, questa notizia, me ne voglio ricordare. E voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione, la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia si sono trasformati in un vortice che dopo 13 anni ci ha portati qui. Leggo il mio nome, e poi leggo “Tutti in Arena”. Ed è tutto vero”.