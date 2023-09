La cantautrice, dopo aver collezionato un successo dopo l’altro, pubblica il suo ottavo album. Il 4 novembre sarà, per la prima volta live al Forum di Assago, concerto già sold, ad aprile parte il nuovo tour nei palasport

Volto d’angelo, laurea in fisica in tasca: per l’uscita del suo “E poi siamo finiti nel vortice” incontriamo Annalisa. “Sono felice! Devo dire che a ogni canzone che esce si alzano le aspettative, cerco di non farmi prendere dall’ansia, adesso esce il disco, c’è grande entusiasmo da parte mia nel condividere tutte queste canzoni, anche quelle inedite” ci dice la cantautrice. Pungolata sul tema canzoni o canzonette risponde. “E non sono solo canzonette direi, il fatto che ci sia della leggerezza e che siano canzoni pop che hanno la possibilità di arrivare a tutti e a diversi strati, è una cosa che cerco tantissimo. Cerco di fare in modo che arrivino più lontano possibile e a più persone possibile, questo per me è motivo di vanto. Quello che cerco di fare sempre è fare in modo che le canzoni portino dei messaggi. In una canzone leggera e orecchiabile, se tu metti dentro un messaggio importante quello va lontano insieme alla canzone. Il messaggio non deve essere per forza complicato, a volte il messaggio può essere semplicissimo come il messaggio della libertà, potersi sentire liberi di fare quello che si vuole se quella cosa ti fa stare bene, soprattutto nell’ambito della sfera privata. Il brano “Mon Amour” dice questo: sentirsi liberi di fare quello che vogliamo.

E poi siamo finiti nel vortice “In questo disco ce ne è un po' per tutti, ci sono tanti colori, ci sono tanti messaggi, ogni canzone è un po' un colore di una fase emotiva. Bellissima, la prima canzone uscita è simbolica della delusione che poi ti porta a fare tante domande. Mon Amour è la rivalsa, la voglia di libertà. Ragazza sola è il ritrovarsi, avere una nuova consapevolezza e la forza per partire per un altro viaggio. Tutte le canzoni del disco rappresentano un sentimento. Euforia è rappresentativa di quando cominci un nuovo viaggio, di un nuovo percorso e sei lì che non vedi l’ora di capire cosa ti riserva il futuro. Nel brano La crisi a Saint Tropez faccio proprio un flusso di coscienza di pensieri e di emozioni, anche ingenue, improvvise, fugaci e cerco di metterle in musica, una in fila all’altra… anche ammettendo di mentire, dicendo di non voler una cosa mentre poi la desidero, dovrei essere così invece non lo sono, insomma c’è un po' di tutto e per tutti gusti. Speriamo…

Il successo e le donne “Questo è stato un anno di risultati pazzeschi anche un po' inaspettati. Rimanere per più di un anno in classifica FIMI con un pezzo, arrivare prima in classifica FIMI con un altro pezzo, era sicuramente un qualcosa difficile da immaginare, è successo e ne sono fiera, afferma sorridente Annalisa. Spero che nel tempo si raggiunga un punto di equilibrio e che non si debba più sottolineare quanto sia pazzesco che una donna sia prima in classifica. Mi auguro che si vada verso un equilibrio, siamo nella direzione giusta, c’è ancora tantissimo lavoro da fare.” approfondimento Annalisa, con Bellissima prima donna in classifica per più di un anno

Il gossip Annalisa non solo sta vivendo un grandissimo successo fatto di hit e podi in classifica. ma si è anche da poco sposata, inutile dire che tanta notorietà porta con sé tanto “gossip”. In modo sincero lei risponde. “Il gossip non mi dà tutto questo fastidio, vivo il fatto che si parli di me un po' come una sorpresa e un po' come un indicatore di popolarità. Di certo non sono una che è abituata a mettere a nudo la propria vita privata, cerco sempre di proteggere la mia sfera privata per cercare di mantenerla autentica. Però non mi dà fastidio che se ne parli…semplicemente io faccio quello che mi sento, sto bene come stessa e il fatto che se ne parli è un indicatore di popolarità. approfondimento Annalisa è incinta? La risposta alle voci sulla gravidanza

Le prime volte: Live al Forum di Assago e tour nei palasport Il 4 novembre l’artista sarà, per la prima volta live al Forum di Assago, concerto già sold, ad aprile parte il suo nuovo tour: “Mi sto già preparando, non vedo l’ora di essere sul palco per condividere queste canzoni dal vivo con le persone. Sarà uno spettacolo sicuramente d’impatto, voglio che colpisca la gente ma non solo dal punto di vista visivo, voglio che si emozionino. Quando è uscita Bellissima dicevo che era una canzone per ballare ma con le lacrime, io vorrei che al Forum succedesse proprio questo. Per me sarà dura non cedere al “piantino” Questa la track list di “E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE” 1) BELLISSIMA 2) RAGAZZA SOLA 3) EUFORIA 4) MON AMOUR 5) ROSSO CORALLO 6) BOLLICINE 7) GOMMAPIUMA 8) ARIA 9) LA CRISI A SAINT TROPEZ 10) TI DICO SOLO 11) STELLE 12) INDACO VIOLENTO