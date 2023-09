Annalisa è incinta? La risposta alle voci sulla gravidanza

Spettacolo

Annalisa Scarrone, meglio nota con il solo nome di battesimo, ha condiviso sul suo account di Instagram una foto che mostra un suo rivoluzionario cambio di look. Per la prima volta nella sua carriera, infatti, la cantante sfoggia un taglio cortissimo, in occasione del lancio del singolo 'Ragazza sola'. Ha anche cambiato tinta, virando su un inedito biondo. Ecco tutti i pochi cambi di look che si è concessa Annalisa negli anni, affezionata com’era alla chioma lunga, alla nuance castano-rossiccia, con frangia o senza

Ecco il post di Instagram di Annalisa, condiviso dalla cantante nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 settembre. L’artista si mostra per la prima volta con i capelli cortissimi e biondi. La foto è stata condivisa in occasione del lancio del suo nuovo singolo, Ragazza sola

Ecco uno scatto su Instagram in cui Annalisa sfoggia un look per lei insolito, ossia un caschetto moro con frangia, in una nuance più scura di quelle a cui la cantante ci ha abituato in tutti questi anni. Nel videoclip della sua canzone Mon Amour, l'ultimo frame mostra lei che si spoglia e si sfila una parrucca dalla testa, rivelando la lunga chioma rossa sottostante. Ha quindi rivelato che era una parrucca