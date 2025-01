La vita è bella, le storie vere dietro il film stasera in tv

Oscar al Miglior film straniero, al Miglior attore protagonista (Roberto Benigni) e alla Migliore colonna sonora (Nicola Piovani), la pellicola che racconta l'orrore dell'Olocausto va in onda su Canale 5 martedì 28 gennaio

La vita è bella, uscito nelle sale cinematografiche nel 1998, va in onda su Canale 5 martedì 28 gennaio.

Diretto da Roberto Benigni, che per il ruolo del protagonista vinse l'Oscar, si aggiudicò un Oscar anche per il Miglior film straniero e per la Migliore colonna sonora.

A ispirare la trama della pellicola, sono state alcune storie vere.

Il titolo

Il titolo del film, La vita è bella, fu scelto per l'atteggiamento del protagonista, deciso a trovare la felicità anche nelle situazioni più drammatiche. A confermare che quella fosse la scelta giusta, furono però due testimonianze: la frase "Io pensavo che la vita fuori era bella, e sarebbe ancora stata bella, e sarebbe stato veramente un peccato lasciarsi sommergere adesso" in Se questo è un uomo di Primo Levi. E il testamento del politico rivoluzionario Lev Trockij: "La vita è bella. Possano le generazioni future liberarla da ogni male, oppressione e violenza e goderla in tutto il suo splendore".