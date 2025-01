4/9 Ufficio stampa Sky

Dopo aver interpretato Murron MacClannough nel film premio Oscar Braveheart, McCormack è apparsa in molti altri drammi storici britannici, da The land girls - Ragazze di campagna a Ballando a Lughnasa, prima di ottenere ruoli nei film hollywoodiani Il sarto di Panama e Spy Game. Protagonista dell'horror apocalittico 28 settimane dopo e di Magic in the Moonlight di Woody Allen, di recente è apparsa in Sherlock e The Witcher