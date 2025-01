Renato Zero, arriva la moneta dedicata al brano Il Cielo

La moneta in argento raffigurante la sagoma del cantautore romano e dell'isola di Ventotene coniata dalla Zecca di Stato e disegnata da Silvia Petrassi, è in commercio da oggi, martedì 28 gennaio e verrà emessa il 9 settembre 2025 come riportato sul Catalogo Collezione Numismatica. Il gettone commemorativo del valore di cinque euro è un omaggio alla canzone Il cielo e si inserisce nella serie “Canzoni italiane“ rappresentando un prezioso riconoscimento alla musica italiana come elemento fondamentale della cultura del Paese. Il brano, uno dei più amati di Renato Zero, è nato sull’isola di Ventotene ed è di fatto una testimonianza del legame che unisce l'artista e all'isola del Mar Tirreno situata al largo della costa al confine tra Lazio e Campania.

Sulla moneta, ambitissima dai collezionisti e dai fan, troviamo un disco in vinile, il testo e il titolo della canzone Il Cielo, la scritta Repubblica Italiana, la firma dell'autrice, l’immagine stilizzata del cantautore, il valore nominale, l'anno di emissione e il marchio della Zecca di Roma.