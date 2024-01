Vasco Rossi, la moneta dedicata ad Albachiara

Il classico del 1979 ha ispirato l'esemplare in argento rodiato che sarà emesso il prossimo 11 giugno. La moneta, una chicca per i fan e per i collezionisti, è la prima della serie “Canzoni italiane”

Le parole di una canzone incise su una moneta, un'ulteriore riconoscimento alla musica italiana come elemento fondamentale della cultura del Paese.

Con Albachiara, il classico rock di Vasco Rossi del 1979, inizia ufficialmente il ciclo di monete “Canzoni italiane”, ispirate alle grandi hit del repertorio musicale nazionale ed emesse dalla Zecca di Stato.

La moneta, attualmente in lavorazione e disponibile dall'11 giugno 2024, è stata svelata da Vasco sul suo profilo Instagram ufficiale. Il cantautore di Zocca, che ha promosso l'iniziativa anche in un video, è apparso emozionato ed entusiasta per questo straordinario omaggio alla sua arte.

La protagonista di Albachiara avrà un volto

Albachiara, la canzone che tradizionalmente chiude tutti i concerti di Vasco Rossi e che a fine novembre 2023 ha fatto conquistare al suo autore il prestigioso SIAE Music Awards, è sempre più proiettata verso l'immortalità grazie alla nuova iniziativa della Zecca di Stato che ha scelto la canzone dei tardi anni Settanta per una moneta celebrativa già ambitissima dai fan del Blasco.

Realizzata in argento rodiato, la moneta dedicata ad Albachiara recherà incise in microscrittura le parole di un testo che è ormai patrimonio nazionale.

Vasco Rossi, che ha immediatamente fatto da megafono all'iniziativa della Zecca di Stato, nel rivelare i dettagli della moneta, è tornato ai tempi in cui scrisse la canzone che ha ormai più di quarant'anni sottolineando come, quello che oggi è noto come il suo più grande successo, fu composto di getto.

Grazie alla moneta, la ragazzina che ispirò Albachiara avrà finalmente un volto che è quello della nipote di Silvia Petrassi, che lavora alla Zecca di Stato e che ha firmato la grafica dei bozzetti che saranno usati per incidere il pezzo da collezione. L'artista, intervistata dal TG1, immaginava la protagonista della canzone come una ragazza semplice, giovane e studiosa. Nel disegno, la figura mangia una mela ed ha in mano dei libri di scuola, esattamente come l'aveva descritta Vasco Rossi nei suoi versi ultra conosciuti. vedi anche Vasco Rossi canta “Albachiara” alla scuola di musica Massimo Riva

La moneta disponibile dall'11 giugno

I fan di Vasco sono già pronti alla corsa alla moneta dedicata ad Albachiara che sarà presentata nel mese di febbraio per essere poi disponibile a partire dall'11 giugno.

La nuova moneta in argento, che avrà un valore di cinque euro, è la prima di un ciclo intitolato “Canzoni italiane” che inizia ufficialmente col classico di Vasco Rossi. Della serie, per ora, non sono previste altre uscite entro il 2024.

Vasco, onorato del nuovo traguardo raggiunto dal brano incluso nell'album Non siamo mica gli americani, ha raccontato sui social le circostanze che lo condussero alla composizione del brano pieno di chitarre con cui saluta i suoi fan al termine di ogni live.

La hit era stata ispirata dall'apparizione di una ragazza intenta a prendere la corriera, dalla faccia acqua e sapone, che il cantautore vedeva dalla finestra di casa sua a Zocca. Scritta in fretta, Albachiara fu inserita nella facciata B dell'album senza neppure essere ascoltata da Mario Rapallo, il discografico di Rossi.

Quelle parole, composte in maniera genuina da Vasco poco prima di chiudere l'album, saranno a breve leggibili su una faccia della moneta, quella che riproduce il disco in vinile. Dall'altro lato, il disegno della ragazza immaginata con gli occhiali da vista, i capelli raccolti in due trecce, jeans e t-shirt, una giovane persa nei suoi pensieri che fa sognare gli amanti della musica rock da generazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie