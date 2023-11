SIAE Music Awards, premiati Vasco, Baglioni e Måneskin

Si è svolta a Milano la prima edizione dei SIAE Music Awards, serata evento che ha celebrato gli autori e gli editori italiani di maggior successo nel nostro Paese e all’estero. Tante le categorie che hanno visto trionfare artisti che hanno fatto la storia della musica: Vasco Rossi, premiato come miglior live concert e per Albachiara, e Claudio Baglioni per il miglior live recital. I Måneskin, attualmente impegnati in una tournée mondiale, hanno ricevuto un premio per la canzone “I wanna be your slave”

Una serata per celebrare gli autori e gli editori italiani di maggior successo che, da anni e soprattutto ancora oggi, costruiscono la storia della musica del nostro Paese e che sono la fonte creativa del mondo musicale nazionale e non solo. Una prima edizione dei SIAE Music Awards che ha celebrato la creatività nazionale con una serata di musica e spettacolo dedicata ai suoi protagonisti. Nel corso dell’evento, condotto da Alessandro Cattelan e svoltasi nel cuore del quartiere Tortona, centro nevralgico della Milano Music Week, sono stati consegnati riconoscimenti nelle categorie Canzone Club , Canzone locali da ballo con musica live , Canzone locali con musica , Canzone locali con musica live , Canzone Radio , Canzone Italiana all’Estero , Canzone Online , Colonna Sonora Cinema , Colonna Sonora TV , Autore Video Streaming e Autore Audio Streaming . In aggiunta a queste categorie, sono stati assegnati due premi speciali: il Premio Live Recital e il Premio Live Concert .

Indimenticabile, indimenticata: è L’amour toujours di Gigi D’Agostino, che vince il premio come Canzone locali con musica , superando Albachiara, Certe notti, Freed from desire e Mi fai impazzire. “Gigi, ti vogliamo bene” sono le parole rivolte al grande artista, che sta attraversando un periodo difficile per la sua salute, ma resta sempre nei pensieri e nel cuore di chi lo sostiene da sempre. Poi è il momento di un altro grande della musica italiana, il Komandante per eccezione: Vasco, che riceve un premio per Albachiara nella categoria Canzone locali con musica live e per Miglior live concert . È del Blasco, che attualmente è a Los Angeles, infatti, il record per i concerti dal vivo, e non solo in Italia.

Il primo riconoscimento della serata è stato consegnato a Michelangelo e Greg Willen per Mi fai impazzire, premiata nella categoria Canzone Club . “Abbiamo fatto un bel lavoro, sì proprio una bella canzone, grazie mille!” le prime parole pronunciate da Willen per questo brano, interpretato da Blanco e che, dell’estate 2021, è sicuramente parte della colonna sonora di quei mesi, e non solo. E a proposito di colonne sonore e canzoni che ci accompagnano in ogni stagione e da tantissimo tempo, nella categoria Canzone locali da ballo con musica live (che include anche Albachiara, Io vagabondo, Sarà perché ti amo e Un’avventura) vince Afrodite, di Marco Puppi, Fabio Cozzani, Roberto Giacinto Pellegrino, Romeo Cattaneo.

Due riconoscimenti per Riccardo Zanotti e i Pinguini Tattici Nucleari, uno per i Måneskin

È Giovani Wannabe la canzone che vince nella categoria Canzone Radio, superando Brividi, La ragazza del futuro, Bellissima e Litoranea. Riccardo Zanotti, però, oltre a questo riconoscimento, ne ha ricevuto uno per Autore Audio Streaming. La Canzone Italiana all’Estero è I wanna be your slave dei Måneskin: un’ulteriore conferma del successo di questa incredibile band italiana amatissima in tutto il mondo, e attualmente impegnata in una tournée in Australia. Thunder, che vede tra gli autori Andrea Di Gregorio, Alessandro Hueber, Gabry Ponte, Giorgio Prezioso, Marco Quisisana, Cristiano Cesario, Shady, Lorenzo Ohler (GEMA) è la Canzone Online. Premiati anche i compositori Emanuele Bossi, Michele Braga nella categoria Colonna Sonora Cinema per il film La stranezza, e Stefano Lentini per Sopravvissuti per Colonna Sonora TV.

Premiati Davide Petrella (Tropico) e Claudio Baglioni

A Davide Petrella (Tropico) il riconoscimento per Autore Video Streaming, mentre ai live Claudio Baglioni il premio per Miglior live Recital: “Ho fatto 156 concerti in 400 giorni” ha aggiunto l’artista dal palco, visibilmente felice per questo premio. Una serata per la musica e con tanta musica, quella degli Street Clerks, che hanno accompagnato questa prima edizione dei SIAE Music Awards, condotta da Alessandro Cattelan.