Renato Zero abbraccia Totti sulle note della canzone "Amico". VIDEO

Renato Zero scende dal palco e, sulle note di Amico, raggiunge la platea per abbracciare Francesco Totti , seduto tra il pubblico con la compagna Noemi Bocchi . Lunedì 11 novembre, durante l’ultima tappa del tour Autoritratto – I concerti eventi che si è tenuta al PalaLottomatica di Roma, il cantante ha sorpreso i fan con il gesto di affetto rivolto all’ex calciatore. Dopo aver riconosciuto l’ex capitano della Roma, che era visibilmente emozionato, la folla è esplosa in boati e applausi e ha subito messo mano ai cellulari per riprendere la scena, diventata subito virale nei video pubblicati sui social. Solo qualche settimana fa i due erano apparsi insieme in una foto di gruppo con altri calciatori della nazionale italiana che avevano vinto il Mondiale nel 2006, scattata durante un evento peer Marcello Lippi. “A modo mio, ho vinto un campionato del mondo anch’io!”, aveva scherzato nella didascalia Zero.

GLI OMAGGI A ELTON JOHN E BOB MARLEY

Da marzo a novembre, Renato Zero si è esibito in 38 città italiane in tappe quasi tutte sold out di fronte a 250.000 spettatori con i suoi grandi successi. Il cantante ha anche presentato in anteprima due nuove canzoni che omaggiano i grandi della musica internazionale: Silenzio che lo sguardo tuo parla per te, una reinterpretazione di Sorry Seems To Be the Hardest Word di Elton John, e Resta accanto a me, ispirata a Redemption Song di Bob Marley.