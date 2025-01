Nick Cave in Italia per 4 concerti: date e location italiane del tour

Il leggendario artista e icona della musica internazionale ha annunciato una nuova tournée da solista per l’estate 2025, che lo porterà ad esibirsi in diverse nazioni europee tra cui Svizzera, Germania, Norvegia, Lettonia, Bulgaria e Francia. Tra le tappe più attese per noi, figurano chiaramente i 4 appuntamenti nel nostro Paese, che si preannunciano imperdibili



Nick Cave si prepara a tornare in Italia, dove si esibirà per quattro concerti imperdibili.

Il leggendario artista australiano, icona della musica internazionale, ha annunciato una nuova tournée da solista per l’estate 2025, che lo porterà ad esibirsi in diverse nazioni europee tra cui Svizzera, Germania, Norvegia, Lettonia, Bulgaria e Francia. Tra le tappe più attese per noi, figurano chiaramente i quattro appuntamenti nel nostro Paese, che si preannunciano imperdibili.

I concerti italiani si svolgeranno in alcune delle location più suggestive della penisola, perfette per esaltare l’intensità emotiva delle performance di questo artista unico nel suo genere. Si comincia il 17 luglio 2025 al Lucca Summer Festival, per poi proseguire il 19 luglio nello straordinario scenario dell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, un luogo carico di storia e magia. La conclusione del tour italiano sarà a Roma, dove Nick Cave salirà sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per due serate consecutive, il 21 e 22 luglio.



Accompagna Nick Cave il bassista Colin Greenwood Ad accompagnare Nick Cave in questa serie di concerti sarà il talentuoso bassista Colin Greenwood, noto per il suo lavoro con i Radiohead. Insieme, i due musicisti daranno il la (letteralmente) a uno spettacolo intimo e intenso, ripercorrendo i brani più significativi dell’eccezionale e lunghissima carriera di Cave.

Un tour che segue un anno di successi Questa nuova serie di spettacoli arriva dopo il grande successo dei concerti da solista di Cave tenuti nel 2024, che hanno registrato il tutto esaurito sia in Australia che in Europa. Il pubblico ha accolto con entusiasmo le performance intime del musicista, caratterizzate da una rara capacità di connettersi emotivamente con i suoi fan, rendendo ogni esibizione un’esperienza unica. Il 2024 è stato un anno importante anche per la sua band, Nick Cave & The Bad Seeds, che ha pubblicato il suo 18º album in studio, Wild God. Prodotto dallo stesso Cave insieme al fidato collaboratore Warren Ellis, il disco è stato nominato ai Grammy e ha segnato un ulteriore passo avanti nella loro evoluzione artistica. Unendo sperimentazioni audaci a una narrazione profondamente toccante, Wild God ha ricevuto ampi consensi dalla critica e ha consolidato il posto della band come una delle formazioni più influenti del panorama musicale contemporaneo. A seguito dell’uscita del sopracitato album, la band ha intrapreso un tour nelle arene del Regno Unito e dell’Europa, dimostrando ancora una volta la loro capacità di creare spettacoli grandiosi e carichi di emozione.

Viaggio musicale attraverso una carriera straordinaria Il tour solista di Nick Cave sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo una selezione di brani che attraversano la sua lunga e variegata carriera. Dai classici senza tempo ai pezzi più recenti, ogni canzone sarà interpretata con la profondità e la passione che hanno reso Cave una figura di culto nella scena musicale mondiale. La presenza di Colin Greenwood, musicista di straordinaria sensibilità, arricchirà ulteriormente le performance, creando un’atmosfera intima e magnetica che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore del pubblico.

Le date italiane del tour di Nick Cave: quando e dove

Di seguito trovate le quattro date italiane del tour da solista di Nick Cave: • 17 luglio 2025: Lucca Summer Festival, Lucca

• 19 luglio 2025: Anfiteatro degli Scavi di Pompei, Pompei

• 21 e 22 luglio 2025: Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma

Nick Cave, storia di un mito vivente Nato il 22 settembre 1957 a Warracknabeal, in Australia, Nick Cave è una delle figure più carismatiche e influenti della musica contemporanea. Artista poliedrico, è noto per la sua voce baritonale inconfondibile e per una produzione musicale che spazia dal post-punk al cantautorato, esplorando generi come blues, gospel e country, rielaborati con un’impronta cupa e sperimentale.

È il fondatore dei Nick Cave and the Bad Seeds, con cui ha pubblicato ben 18 album in studio (l’ultimo dei quali è Wild God, uscito nel 2024). Con la sua band e da solo, Cave ha pubblicato oltre 30 dischi, tra cui capolavori come Murder Ballads (1996) e Ghosteen (2019). Entrambi questi dischi sono stati pubblicati assieme alla sua band e sono tutti e due caratterizzati da testi che indagano temi profondi come la religione, l’amore perduto e l’angoscia esistenziale.

Parallelamente alla carriera musicale, ha scritto sceneggiature e romanzi, oltre a collaborare a colonne sonore iconiche, come quella de L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, film del 2007 scritto e diretto da Andrew Dominik, prodotto da Ridley Scott e dallo stesso Brad Pitt (che nel film interpreta il fuorilegge Jesse James) e tratto dal romanzo omonimo di Ron Hansen, pubblicato nel 1983.

Nick Cave ha saputo trasformare esperienze personali dolorose, come la perdita dei figli Arthur e Jethro, in opere d'arte di rara intensità emotiva, confermandosi un'icona senza tempo dell'arte contemporanea.