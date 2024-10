Nick Cave and The Bad Seeds tornano a Milano per un’unica data del loro tour mondiale: più di venti brani in scaletta, tra passato e il presente di "Wild God", per oltre due ore di concerto, concluse con Nick Cave al pianoforte e la struggente "Into my arms". Un live che ricorda perché sono pochi gli artisti in grado di fare delle canzoni che restano nel tempo e che sanno accogliere il trascorrere degli anni, restando rockstar ma senza diventare una caricatura di loro stessi