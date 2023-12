Elodie e Annalisa duettano sul palco del Forum

Si è chiuso con un altro duetto straordinario il tour nei Palazzetti di Elodie. Nell’ultimo concerto andato in scena la sera del 9 dicembre al Forum di Assago, la cantante romana ha ospitato sul palco nientemeno che Annalisa, per un incontro che ha fatto felici i fan di entrambe e che probabilmente avrà divertito anche Brenda Lodigiani, l’attrice comica che sulla presunta rivalità tra le due artiste ha costruito la sua imitazione di Annalisa vista in questa ultima stagione del Gialappashow su TV8 e Sky Uno.