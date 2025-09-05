Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Annalisa e Marco Mengoni, è uscito il duetto Piazza San Marco

Musica
©Getty

Annalisa e Marco Mengoni hanno pubblicato la collaborazione Piazza San Marco. Tra poche settimane i due artisti daranno il via alle loro nuove tournée nei palazzetti

Venerdì 5 settembre Annalisa (FOTO) e Marco Mengoni hanno pubblicato l’attesa collaborazione Piazza San Marco. In autunno i due artisti torneranno in concerto portando la loro musica sui palchi di numerosi palazzetti italiani. La voce di Ragazza Sola ha annunciato anche l'arrivo del nuovo album Ma io sono fuoco.

annalisa e marco mengoni, è uscito il brano piazza san marco

L’attesa è terminata. Marco Mengoni (FOTO) e Annalisa hanno lanciato il singolo Piazza San Marco esplorando le fragilità dell’animo umano e la paura di perdere una persona amata all’interno di una relazione. La canzone è un dialogo intimo e toccante che ha subito conquistato il pubblico. I due artisti hanno diffuso anche il video con l'audio ufficiale sui loro canali YouTube.

 

Ecco il testo di Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni:

 

Vento da est e freddo veramente

Ma dove finisce quello che non finisce

Mentre restiamo in coda?

Chiedere a te non è servito a niente

Chi vuol capire capisce, sì

Ti ho visto salutare una ragazza bionda

 

Quante lacrime nell'acqua tonica?

E sembrava di bere il mare

Ma quanto parli? Mollami

Che è solo venerdì

A-A-Amico cercasi

Devi sapere che

 

Per piacerti di più ti ho mentito

Caramelle mischiate all'arsenico

E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato

Oddio, che ansia, però

Piazza San Marco era bella da far schifo

Se penso a tutte le ragazze che hai preso per mano su un molo

Nello stesso identico modo

Ma la notte finisce quando chiamano la polizia

E la tua mano è ancora nella mia

 

Dieci alle tre, però c'è ancora gente

Ti passa, ma non finisce qui

Chissà dove sarà quella ragazza bionda

Quante lacrime nell'acqua tonica

Fortuna ci piace il sale

 

Ma quanto parli? Mollami

Che è ancora venerdì

E noi che siamo sempre qui

Devi sapere che

 

Per piacergli di più gli hai mentito

Caramelle mischiate all'arsenico

E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato

Oddio, che ansia, però

Piazza San Marco era bella da far schifo

Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo

Nello stesso identico modo

Ma la notte finisce e rimaniamo solamente noi

 

Soli noi, soli noi

Soli noi, soli noi

Soli noi, soli noi

Soli noi, soli noi

Soli noi, soli noi, soli noi

Soli noi, soli noi, soli noi

 

Oddio, che ansia, però

Piazza San Marco era bella da far schifo

Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo

Nello stesso identico modo

Ma la notte finisce quando chiamano la polizia

E la tua mano è ancora nella mia

Approfondimento

Annalisa compie 40 anni, le sue 5 canzoni più famose

Dopo il successo dell’ultimo album E poi siamo finiti nel vortice, uscito nel settembre del 2023 e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia, Annalisa ha annunciato l’arrivo del nuovo progetto Ma io sono fuoco, in uscita prossimamente. A maggio l’artista ha lanciato il brano Maschio, divenuto uno dei tormentoni dell’estate 2025.

 

In autunno Annalisa tornerà in concerto con il nuovo tour nei palazzetti, in partenza il 15 novembre da Jesolo. L’artista si esibirà anche a Padova, Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna e infine Torino per l’appuntamento conclusivo in programma il 13 dicembre all’Inalpi Arena. Questo il calendario completo:

  • 15.11.2025 JESOLO (VE) - Palazzo del Turismo
  • 16.11.2025 JESOLO (VE) - Palazzo del Turismo
  • 18.11.2025 PADOVA– Kioene Arena
  • 21.11.2025 ROMA – Palazzo dello Sport
  • 22.11.2025 ROMA – Palazzo dello Sport
  • 24.11.2025 FIRENZE – Nelson Mandela Forum
  • 28.11.2025 MILANO – Unipol Forum
  • 29.11.2025 MILANO – Unipol Forum
  • 2.12.2025 EBOLI (SA) – Palasele
  • 5.12.2025 BARI - Palaflorio
  • 6.12.2025 BARI - Palaflorio
  • 10.12.2025 BOLOGNA - Unipol Arena
  • 13.12.2025 TORINO – Inalpi Arena

Approfondimento

Marco Mengoni e Annalisa insieme nel nuovo singolo Piazza San Marco

A ottobre la voce di Pronto a Correre tornerà a esibirsi per il pubblico italiano per una lunghissima serie di appuntamenti previsti in numerose città: da Torino a Roma passando per Pesaro e Firenze. Ecco tutti i concerti:

  • 8 ottobre - Torino, Inalpi Arena
  • 9 ottobre - Torino, Inalpi Arena
  • 12 ottobre - Milano, Unipol Forum
  • 13 ottobre - Milano, Unipol Forum
  • 15 ottobre - Milano, Unipol Forum
  • 17 ottobre - Milano, Unipol Forum
  • 21 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo
  • 22 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo
  • 24 ottobre - Bologna, Unipol Arena
  • 25 ottobre - Bologna, Unipol Arena
  • 28 ottobre - Firenze, Mandela Forum
  • 29 ottobre - Firenze, Mandela Forum
  • 31 ottobre - Firenze, Mandela Forum
  • 2 novembre - Eboli, Palasele
  • 4 novembre - Eboli, Palasele
  • 5 novembre - Eboli, Palasele
  • 8 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
  • 9 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
  • 12 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
  • 13 novembre, Roma - Palazzo dello Sport

In seguito, Marco Mengoni partirà per la leg europea della tournée portando la sua musica a Ginevra, Stoccarda, Düsseldorf, Zurigo, Francoforte, Monaco, Bruxelles, Utrecht, Parigi, Esch-sur-Alzette, Londra e infine Madrid.

FOTOGALLERY

Credits: Ipa, Getty Images e Instagram/naliannalisa

Progetto senza titolo - 1
1/22
Musica

Nuovo look per Annalisa, taglio corto per annunciare il nuovo singolo

Annalisa Scarrone, meglio nota con il solo nome di battesimo, non ama fare troppi colpi di testa, nel senso che a livello di chioma ci ha abituati a un taglio quasi sempre lungo e senza virare su colori troppo shocking per quanto riguarda la tinta. Dai capelli rossicci con frangia fino agli strettissimi chignon sfoggiati sul palco, ripercorriamo tutti i pochi cambi di look che si è concessa negli anni la cantante, ultimo tra tutti il taglio alla 'maschio' per lanciare il singolo che si intitola proprio 'Maschio'

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

live Cinema

In Concorso l'ultimo dei cinque film italiani è Un film fatto per bene di Franco...

Sick Luke racconta il nuovo album "DOPAMINA". INTERVISTA

Valentina Clemente

Magic, Sam Raimi produrrà il remake dell'horror anni '70 con Hopkins

Cinema

Il ritorno del Maestro dell’horror psicologico porta con sé una rivisitazione della pellicola...

I Gorillaz hanno suonato live il loro nuovo album a sorpresa

Musica

I Gorillaz celebrano i 25 anni con un’imperdibile sorpresa: una serie di concerti “mystery” a...

Oasis, ecco la versione live ufficiale di Wonderwall

Musica

Il brano è stato registrato sabato 16 agosto durante la prima delle due serate sold-out al Croke...

Spettacolo: Per te