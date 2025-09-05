Annalisa e Marco Mengoni, è uscito il duetto Piazza San Marco

Annalisa e Marco Mengoni hanno pubblicato la collaborazione Piazza San Marco. Tra poche settimane i due artisti daranno il via alle loro nuove tournée nei palazzetti

Venerdì 5 settembre Annalisa (FOTO) e Marco Mengoni hanno pubblicato l’attesa collaborazione Piazza San Marco. In autunno i due artisti torneranno in concerto portando la loro musica sui palchi di numerosi palazzetti italiani. La voce di Ragazza Sola ha annunciato anche l'arrivo del nuovo album Ma io sono fuoco.

Vento da est e freddo veramente Ma dove finisce quello che non finisce Mentre restiamo in coda? Chiedere a te non è servito a niente Chi vuol capire capisce, sì Ti ho visto salutare una ragazza bionda Quante lacrime nell'acqua tonica? E sembrava di bere il mare Ma quanto parli? Mollami Che è solo venerdì A-A-Amico cercasi Devi sapere che Per piacerti di più ti ho mentito Caramelle mischiate all'arsenico E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato Oddio, che ansia, però Piazza San Marco era bella da far schifo Se penso a tutte le ragazze che hai preso per mano su un molo Nello stesso identico modo Ma la notte finisce quando chiamano la polizia E la tua mano è ancora nella mia Dieci alle tre, però c'è ancora gente Ti passa, ma non finisce qui Chissà dove sarà quella ragazza bionda Quante lacrime nell'acqua tonica Fortuna ci piace il sale Ma quanto parli? Mollami Che è ancora venerdì E noi che siamo sempre qui Devi sapere che Per piacergli di più gli hai mentito Caramelle mischiate all'arsenico E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato Oddio, che ansia, però Piazza San Marco era bella da far schifo Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo Nello stesso identico modo Ma la notte finisce e rimaniamo solamente noi Soli noi, soli noi Soli noi, soli noi Soli noi, soli noi Soli noi, soli noi Soli noi, soli noi, soli noi Soli noi, soli noi, soli noi Oddio, che ansia, però Piazza San Marco era bella da far schifo Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo Nello stesso identico modo Ma la notte finisce quando chiamano la polizia E la tua mano è ancora nella mia

Dopo il successo dell’ultimo album E poi siamo finiti nel vortice, uscito nel settembre del 2023 e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia, Annalisa ha annunciato l’arrivo del nuovo progetto Ma io sono fuoco, in uscita prossimamente. A maggio l’artista ha lanciato il brano Maschio, divenuto uno dei tormentoni dell’estate 2025. In autunno Annalisa tornerà in concerto con il nuovo tour nei palazzetti, in partenza il 15 novembre da Jesolo. L’artista si esibirà anche a Padova, Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna e infine Torino per l’appuntamento conclusivo in programma il 13 dicembre all’Inalpi Arena. Questo il calendario completo: 15.11.2025 JESOLO (VE) - Palazzo del Turismo

16.11.2025 JESOLO (VE) - Palazzo del Turismo

18.11.2025 PADOVA– Kioene Arena

21.11.2025 ROMA – Palazzo dello Sport

22.11.2025 ROMA – Palazzo dello Sport

24.11.2025 FIRENZE – Nelson Mandela Forum

28.11.2025 MILANO – Unipol Forum

29.11.2025 MILANO – Unipol Forum

2.12.2025 EBOLI (SA) – Palasele

5.12.2025 BARI - Palaflorio

6.12.2025 BARI - Palaflorio

10.12.2025 BOLOGNA - Unipol Arena

13.12.2025 TORINO – Inalpi Arena