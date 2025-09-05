Annalisa e Marco Mengoni, è uscito il duetto Piazza San Marco

Annalisa e Marco Mengoni hanno pubblicato la collaborazione Piazza San Marco. Tra poche settimane i due artisti daranno il via alle loro nuove tournée nei palazzetti
Venerdì 5 settembre Annalisa (FOTO) e Marco Mengoni hanno pubblicato l’attesa collaborazione Piazza San Marco. In autunno i due artisti torneranno in concerto portando la loro musica sui palchi di numerosi palazzetti italiani. La voce di Ragazza Sola ha annunciato anche l'arrivo del nuovo album Ma io sono fuoco.
annalisa e marco mengoni, è uscito il brano piazza san marco
L’attesa è terminata. Marco Mengoni (FOTO) e Annalisa hanno lanciato il singolo Piazza San Marco esplorando le fragilità dell’animo umano e la paura di perdere una persona amata all’interno di una relazione. La canzone è un dialogo intimo e toccante che ha subito conquistato il pubblico. I due artisti hanno diffuso anche il video con l'audio ufficiale sui loro canali YouTube.
Ecco il testo di Piazza San Marco di Annalisa e Marco Mengoni:
Vento da est e freddo veramente
Ma dove finisce quello che non finisce
Mentre restiamo in coda?
Chiedere a te non è servito a niente
Chi vuol capire capisce, sì
Ti ho visto salutare una ragazza bionda
Quante lacrime nell'acqua tonica?
E sembrava di bere il mare
Ma quanto parli? Mollami
Che è solo venerdì
A-A-Amico cercasi
Devi sapere che
Per piacerti di più ti ho mentito
Caramelle mischiate all'arsenico
E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato
Oddio, che ansia, però
Piazza San Marco era bella da far schifo
Se penso a tutte le ragazze che hai preso per mano su un molo
Nello stesso identico modo
Ma la notte finisce quando chiamano la polizia
E la tua mano è ancora nella mia
Dieci alle tre, però c'è ancora gente
Ti passa, ma non finisce qui
Chissà dove sarà quella ragazza bionda
Quante lacrime nell'acqua tonica
Fortuna ci piace il sale
Ma quanto parli? Mollami
Che è ancora venerdì
E noi che siamo sempre qui
Devi sapere che
Per piacergli di più gli hai mentito
Caramelle mischiate all'arsenico
E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato
Oddio, che ansia, però
Piazza San Marco era bella da far schifo
Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo
Nello stesso identico modo
Ma la notte finisce e rimaniamo solamente noi
Soli noi, soli noi
Soli noi, soli noi
Soli noi, soli noi
Soli noi, soli noi
Soli noi, soli noi, soli noi
Soli noi, soli noi, soli noi
Oddio, che ansia, però
Piazza San Marco era bella da far schifo
Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo
Nello stesso identico modo
Ma la notte finisce quando chiamano la polizia
E la tua mano è ancora nella mia
Approfondimento
Dopo il successo dell’ultimo album E poi siamo finiti nel vortice, uscito nel settembre del 2023 e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia, Annalisa ha annunciato l’arrivo del nuovo progetto Ma io sono fuoco, in uscita prossimamente. A maggio l’artista ha lanciato il brano Maschio, divenuto uno dei tormentoni dell’estate 2025.
In autunno Annalisa tornerà in concerto con il nuovo tour nei palazzetti, in partenza il 15 novembre da Jesolo. L’artista si esibirà anche a Padova, Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna e infine Torino per l’appuntamento conclusivo in programma il 13 dicembre all’Inalpi Arena. Questo il calendario completo:
- 15.11.2025 JESOLO (VE) - Palazzo del Turismo
- 16.11.2025 JESOLO (VE) - Palazzo del Turismo
- 18.11.2025 PADOVA– Kioene Arena
- 21.11.2025 ROMA – Palazzo dello Sport
- 22.11.2025 ROMA – Palazzo dello Sport
- 24.11.2025 FIRENZE – Nelson Mandela Forum
- 28.11.2025 MILANO – Unipol Forum
- 29.11.2025 MILANO – Unipol Forum
- 2.12.2025 EBOLI (SA) – Palasele
- 5.12.2025 BARI - Palaflorio
- 6.12.2025 BARI - Palaflorio
- 10.12.2025 BOLOGNA - Unipol Arena
- 13.12.2025 TORINO – Inalpi Arena
Approfondimento
A ottobre la voce di Pronto a Correre tornerà a esibirsi per il pubblico italiano per una lunghissima serie di appuntamenti previsti in numerose città: da Torino a Roma passando per Pesaro e Firenze. Ecco tutti i concerti:
- 8 ottobre - Torino, Inalpi Arena
- 9 ottobre - Torino, Inalpi Arena
- 12 ottobre - Milano, Unipol Forum
- 13 ottobre - Milano, Unipol Forum
- 15 ottobre - Milano, Unipol Forum
- 17 ottobre - Milano, Unipol Forum
- 21 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo
- 22 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo
- 24 ottobre - Bologna, Unipol Arena
- 25 ottobre - Bologna, Unipol Arena
- 28 ottobre - Firenze, Mandela Forum
- 29 ottobre - Firenze, Mandela Forum
- 31 ottobre - Firenze, Mandela Forum
- 2 novembre - Eboli, Palasele
- 4 novembre - Eboli, Palasele
- 5 novembre - Eboli, Palasele
- 8 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 9 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 12 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 13 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
In seguito, Marco Mengoni partirà per la leg europea della tournée portando la sua musica a Ginevra, Stoccarda, Düsseldorf, Zurigo, Francoforte, Monaco, Bruxelles, Utrecht, Parigi, Esch-sur-Alzette, Londra e infine Madrid.
Nuovo look per Annalisa, taglio corto per annunciare il nuovo singolo
Annalisa Scarrone, meglio nota con il solo nome di battesimo, non ama fare troppi colpi di testa, nel senso che a livello di chioma ci ha abituati a un taglio quasi sempre lungo e senza virare su colori troppo shocking per quanto riguarda la tinta. Dai capelli rossicci con frangia fino agli strettissimi chignon sfoggiati sul palco, ripercorriamo tutti i pochi cambi di look che si è concessa negli anni la cantante, ultimo tra tutti il taglio alla 'maschio' per lanciare il singolo che si intitola proprio 'Maschio'